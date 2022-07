Bram De Langhe slaagt in opzet en zwemt kanaal over: “Twee kwallenbeten en ijzige kou houden hem niet tegen”

Waregemnaar Bram De Langhe die rond middernacht aan zijn onderneming begon, is in zijn opzet geslaagd: in 14 uur en 18 minuten zwom hij het kanaal over. Goed voor 55 kilometer zwemmen: een fantastische prestatie.

“Bram kwam de nacht relatief goed door”, vertelt zijn broer Jeroen, die meevaart. “Twee kwalbeten en blauwe lippen door de koude houden hem niet tegen om door te zetten. Na 7 uur 30 minuten zwemmen heft hij reeds 27 kilometer afgelegd en is hij halfweg.”

“Nu hopen dat de zon hem kan opwarmen. Daarna volgde een lastiger stuk om de juiste stroming te nemen. Bram wordt aangemoedigd door zijn vrienden en familie die boodschappen via een Whatsapp groep naar hem sturen. Die krijgt hij te zien op een groot scherm. Om 9u45 melde de schipper dat er nog 7,5 miles (12km) te gaan is tot Cap Griz Nez, plaats van aankomst net over de middag.

55 Kilometer in 14 uur en 18 minuten. Dat is de knappe prestatie dat Bram De Langhe neerzette zaterdag. De Waregemnaar zwom van Dover naar het Franse Wissant voor SOS kinderdorpen.

De tocht verliep niet altijd over een leien dakje. “De stroming bepaalt hoelang zo een tocht duurt hé”, vertelt zijn broer Jeroen die hem begeleidde vanuit de boot samen met Frederic Dheedene.

“Bram kreeg soms te maken met golven van anderhalve meter hoog. De koude wind maakte het nog extra moeilijk. De bedoeling was om in twaalf of dertien uren te finishen, maar de omstandigheden beslisten er anders over. Ik ben heel trots wat mijn broer gepresteerd heeft. Een heel sterke prestatie”, aldus Jeroen De Langhe.

(ELD)