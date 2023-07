Brailleliga bezorgt blinde en slechtziende kinderen onvergetelijke tijd in De Haan

Onlangs sloeg de Brailleliga weer haar kamp op in De Haan: twaalf blinde en slechtziende kinderen tussen 6 en 12 jaar leerden er, omringd door lotgenootjes, hoe ze zelfstandiger in het leven kunnen staan.

“Boterhammetjes smeren, zich aankleden, tandjes poetsen, de veters strikken: dagelijkse handelingen die íéder kind moet aanleren, maar voor kinderen met een visuele handicap is dat lang niet altijd zo eenvoudig. De extra tijd in de schoolvakanties wordt dan ook ten volle benut om deze dagelijkse handelingen in te oefenen, buiten de familiecocon en in een ongedwongen sfeer. En het leuke aan zo’n kamp is ook, dat de kinderen er kunnen leren van elkaar”, klinkt het.

Het zeekamp – onder de noemer ‘independence days’ – kon worden gefinancierd dankzij de sportieve inzet van alle lopers en wandelaars op de 20 km door Brussel op de laatste zondag van mei. De kinderen brachten tijdens hun verblijf aan zee ook een bezoekje aan Boudewijn Seapark in Brugge. “Na een leerrijk verblijf aan zee keren ze trots, met onvergetelijke herinneringen en vrienden voor het leven weer huiswaarts”, klinkt het.