Bpost levert pakjes en brieven in Oostende voortaan zonder CO2-uitstoot

Bpost reikt vanaf nu pakjes en brieven op een milieuvriendelijke manier uit in kuststad Oostende, dankzij een groene vloot van fietsen met aanhangwagen en elektrische bestelwagens. “De 70.000 inwoners van de kuststad genieten op deze manier permanent van nog zuiverdere zeelucht” zegt Bpost, die Oostende als eerste stad in West-Vlaanderen uitkoos voor de emissievrije postbedeling.

Bpost lanceert in meer en meer steden duurzame leveringen van kranten, pakjes en brieven. Oostende wordt de eerste stad aan zee waar de leveringen zonder CO2-uitstoot gebeuren. Dankzij de volledige elektrificatie van het wagenpark vertrekken alle postbodes in postcode 8400 met een duurzaam vervoermiddel uit het distributiecentrum. De vernieuwde vloot bestaat op dit moment uit 35 elektrische bestelwagens en 15 fietsen met aanhangwagen. Het aantal fietsen zal in de komende maanden nog verder toenemen.

Voor 41.000 inwoners in het stadscentrum worden de rondes bijna exclusief uitgevoerd met elektrische fietsen met aanhangwagen. In steden is dat ideaal om vlot te kunnen bewegen in drukke voetgangers- en fietszones. Enkel voor grotere pakketten gebruikt Bpost nog elektrische bestelwagens. Het aantal gereden kilometers met een motorvoertuig in de stadskern wordt hierdoor fors teruggedrongen. Deze autoluwe aanpak in de stadskern zorgt voor een betere luchtkwaliteit en een veiligere omgeving voor alle buurtbewoners van het centrum.

Microhub

In Oostende is tevens een ‘Microhub’ voorzien, een extra bevoorradingsplaats in het centrum. Die is noodzakelijk omdat de postbodes, wanneer ze uit het distributiecentrum met een geladen aanhangwagen vertrekken, soms niet alle pakjes voor hun ronde kunnen meenemen. In de Microhub kunnen ze hun aanhangwagen opnieuw bijvullen om hun ronde te kunnen afwerken zonder zich opnieuw naar het distributiecentrum te moeten begeven.

Bpost wil zijn ecologische voetafdruk verkleinen en tegelijk snelle en efficiënte leveringen garanderen. Het bedrijf is steeds op zoek naar manieren om de logistieke processen duurzamer te maken. Daarbij zijn Ecozones, of uitstootvrije leveringsgebieden, een belangrijke manier om de levering van pakjes ecologischer te maken. In Vlaanderen vult Oostende de huidige lijst emissievrije steden aan, maar ook in Wallonië wordt dezelfde aanpak gevolgd. “Zo zet Bpost zijn strijd tegen de klimaatverandering verder door in te zetten op duurzame initiatieven, zoals groene leveringen in een steeds groter aantal steden in het hele land”, luidt het.

Oostende telt 70 postbodes voor 50 duurzame rondes. Er zijn één postkantoor, zeven Postpunten, zeven Pakjespunten en 5 pakjesautomaten.