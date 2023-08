Boze Clubfans plaatsen ludiek bord bij woning van buurtbewoner van Jan Breydelstadion

Clubsupporters hebben woensdagnamiddag voor het huis van Toon van Moerbeke in de Lange Molenstraat in Sint-Andries een bordje gehangen met de ludieke boodschap ‘Te koop: zuurtegraad – 30 procent’. Met die stunt hekelen de blauw-zwarte fans dat minstens zeventien, in hun ogen verzuurde, buurtbewoners van Jan Breydel zich nog altijd verzetten tegen de stadionplannen.

Het feit dat zeventien buurtbewoners aangekondigd hebben dat ze opnieuw zullen procederen tegen de gewijzigde stadionplannen van Club Brugge zorgt voor wrevel bij vele Clubsupporters. Het huidig Jan Breydelstadion is rot en nieuwe procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State zullen eens te meer de bouwplannen met meer dan een jaar vertragen of definitief dwarsbomen.

Compromis

Kop van jut is Toon Van Moerbeke, omdat hij zich openlijk verzet tegen een groter stadion met 40.000 zitjes. Hij vreest dat dit de hinder voor de buurt nog zal vergroten. Toen Clubsupporters, leden van ‘The Bruges Loyals 1892’ uit de Noord Tribune, het bordje ‘te koop’ aan een verlichtingspaal vlakbij zijn huis bevestigden, was de bewoner naar eigen zeggen niet thuis. Hij zegt dat hij net opzoekingswerk aan het verrichten in het provinciaal archief. Wie goed kijkt naar de foto, ziet een persoon voor het raam staan. Of is de foto bewerkt?

“Flauw van die mensen. Laat ons elkaar op een rustige manier bekampen met argumenten in plaats van domme stunts uit te halen”, reageert Toon Van Moerbeke. “Ik begrijp het niet, ik reik Club nochtans de hand en zoek een compromis: als zij het echt menen met hun nieuwe mobiliteitsplan, laat hen dan al dit seizoen het systeem met randparkings en shuttlebussen uittesten en bewijzen dat er op die manier minder hinder zal zijn voor de buurt. Maar dat durven ze niet.”

Stad in gebreke

Toon Van Moerbeke heeft inmiddels contact opgenomen met zijn advocaat en die de opdracht gegeven om de stad Brugge in gebreke te stellen: “’s Avonds om 23 uur wordt de straatverlichting gedoofd, enkel ter hoogte van mijn woning. Verderop in zowel de Doornstraat als de Lange Molenstraat blijft de verlichting aan. Het is pikdonker in de buurt van mijn huis, mensen met slechte bedoelingen kunnen hiervan misbruik maken. Als er schade berokkend wordt aan mijn woning, acht ik de stad Brugge medeverantwoordelijk.”

Inmiddels is het bordje met de ludieke boodschap al verwijderd van de verlichtingspaal. Dat meldt ons Toon Van Moerbeke bij zijn thuiskomst. De foto circuleerde woensdagnamiddag op sociale media.