Boze bewoners starten actiecomité op de Kappaert in Zwevegem

De inwoners van Ten Akker en de Watermolenstraat op de Kappaert in Zwevegem, zijn boos op het gemeentebestuur van Deerlijk. Zij schuiven de zone van de Esserstraat naar voor als nieuwe locatie voor een bedrijventerrein. Dit zonder de resultaten van het onderzoek af te wachten.

Begin dit jaar kregen de inwoners van Ten Akker en de Watermolenstraat een brief over de plannen om nieuwe industriegrond te creëren. In de brief is sprake van twee mogelijke zones in Waregem en drie in Deerlijk. De bewoners werden tevens uitgenodigd naar een infovergadering in D’Iefte. “Daar vernamen we dat de zone Esser, palend aan de grens met Zwevegem, één van de drie zones was en niet het stuk verderop in de Iepersestraat, waar eerder al sprake was van een industriezone”, vertelt Sara Verplancken van het actiecomité Geen uitbreiding Esser-Deerlijk.

Dit actiecomité heeft dan ook de andere buurtbewoners geïnformeerd over de plannen. “Vaak hoorden we Jammer, we gaan er veel wandelen. Het is een mooie plaats, over Gevaarlijk, want er is veel schoolgaande jeugd tot Geen wonder. Het ligt aan de grens met Zwevegem, dus is er bijna geen tegenkanting van Deerlijkenaars.”

Milieueffectenrapport

Volgende stap in het dossier is het opstellen van het milieueffectenrapport (MER) waarbij gekeken wordt naar de invloed op de omgeving. Deerlijk wacht echter niet op de resultaten en liet al weten dat ze opteren voor de zone Esser. “In februari stelde men iedereen nog gerust: Vooraleer een potentiële locatie de nieuwe bestemming van bedrijventerrein kan krijgen, moet er nog een hele procedure doorlopen worden. Alles zal heel grondig worden afgewogen en de verdere uitwerking zal in alle transparantie gebeuren, klonk het toen”, aldus Sara.

Eind maart raakte bekend dat Deerlijk de zones Spijkerland en Nijverheidslaan, ongunstig adviseert en Esser gunstig. “De omwonenden van die zones dienden bezwaren in, zodat de schepenen hun eigen voorstellen introkken onder druk van de bevolking. Dit nog voor de MER begonnen is en zonder te luisteren naar de bezwaren die gericht zijn naar de provincie, zoals de procedure het vraagt. Omdat ze dus te veel tegenkanting krijgen van de eigen inwoners, gaan ze voor de zone aan de grens met Zwevegem.”

Bezwaren

De actiegroep vreest voor verlies aan open ruimte, visuele overlast, problemen met mobiliteit en verkeersveiligheid en zware overbelasting van de verkeersassen naar de opritten van de E17 in Kortrijk en Deerlijk. “Heel wat bezorgde Zwevegemnaren hebben daarom bij de Provincie West-Vlaanderen bezwaar ingediend. Ons actiecomité heeft mensen geïnformeerd zodat velen realistische, gemotiveerde en persoonlijke bezwaren uit het hart, ingediend hebben.” Er werd een brief aan het gemeentebestuur van Deerlijk gericht waarin het actiecomité zijn ongenoegen uitspreekt. Men haalt daarin ook nog aan dat Esser Deerlijk bij een studie enkele jaren terug een score haalde van 5/10 tegenover Nijverheidslaan en Spijkerland elk 7/10.

Het actiecomité hoopt dat de gemeente Zwevegem er alles zal aan doen om ook de locatie Esser te schrappen. Het Zwevegems schepencollege bracht al negatief advies uit. “Tevens richten we ons tot het gemeentebestuur van Deerlijk dat ze dezelfde lijn zullen doortrekken voor de Zwevegemnaars als voor de Deerlijkenaars en ook voor Esser negatief advies zullen geven”, besluit Sara.