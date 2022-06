Boxing Team Respect uit Lauwe bezorgt Lennert hartverwarmend welkom: bokspartij tussen onze journalist en professioneel vechtsporter

Boxing Team Respect, de boksclub van Lauwe, bezorgde afgelopen weekend Lennert Lecompte een hartverwarmende welkom. De 17-jarige jongeman uit Menen traint al enkele jaren in de club, maar raakte vier maanden geleden zwaargewond nadat tijdens stormweer een tak op zijn hoofd kreeg. Lennert werd getrakteerd op een bokspartij tussen journalist Christophe Lefebvre en professioneel vechtsporter Quentin Ruskov Domingos. “Ik mis het boksen en ben blij dat ik erbij mocht zijn.”

Lennert Lecompte, de 17-jarige jongen die zwaargewond raakte nadat hij in Menen een tak op zijn hoofd kreeg, kwam zaterdag voor het eerst sinds lang terug naar de club waar hij al enkele jaren traint. Daar mocht hij op de eerste rij zitten voor de kamp van Lauwenaar Christophe Lefebvre (42) en professioneel vechtsporter Quentin Ruskov Domingos.

Lennert werd vier maanden geleden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens de storm die toen plaatsvond een tak op zijn hoofd kreeg. De jongeman belandde in een coma en is momenteel nog altijd zwaar aan het revalideren. Van het beoefenen van de sport waar hij z’n hart aan verloor, het boksen, is nog lang geen sprake. Dit weekend kwam het echter tot een warm weerzien met de mensen van Boxing Team Respect uit Lauwe, een club die zijn naam alle eer aandoet.

Respect

“Boksen wordt nog vaak geassocieerd met iets marginaals, maar gelukkig brengen mensen als Delfine Persoon daar de laatste jaren wel wat verandering in”, zegt bokscoach Diego Amerlinck (50), die samen met oprichter Liévin Vervaeke, de bezieler van de club is. “Oprichter Liévin koos bewust voor een positieve naam voor onze club, zodat mensen al onmiddellijk weten dat wij geen zootje ongeregeld zijn. Het woord respect in onze clubnaam duidt op respect voor de sport, maar ook respect voor de medemens. In een boksring is er een gevecht, maar blijft er respect voor elkaar. Bij ons traint iedereen met elkaar, van klein naar groot. We hebben hier wedstrijdboksers, maar die oefenen evengoed met de recreanten. Kortom: iedereen is hier welkom en wordt op een gelijkaardige manier behandeld.”

Lennert Lecompte is al een viertal jaar lid van de club en verloor zijn hart aan de bokssport. “Begin deze maand brachten Liévin en ik een bezoek aan Lennert. Dat werd een heel emotioneel weerzien”, zegt Diego. “Maar we zagen een lachende en positieve Lennert. We zijn heel blij dat hij nu naar hier kon komen om naar de kamp te kijken. Het zal hem kracht geven om verder te doen en verder te revalideren. Ik hoop echt dat hij gauw kan terugkomen, al is het maar om even tegen de zak te slaan. Wij gaan hem daar meer dan 100 procent in steunen.”

Niet zomaar een kamp

De ‘wedstrijd’ die Lennert te zien kreeg was niet zomaar een kamp. Het ging tussen nieuwkomer Christof Lefebvre (42) en Quentin Ruskov Domingos. Die laatste is niet meteen de eerste de beste. Ruskov is een professioneel vechtsporter met Portugese roots. De man, die in Menen woont, maakte zich meester in verschillende stijlen: van Mixed Martial Arts en kickboxing tot bare knuckle boxing, kortom niet iemand om lichtzinnig mee om te gaan.

Lennert moet nog lang revalideren, maar was toch blij dat hij erbij kon zijn. © CM

Hoewel Christope Lefebvre de laatste maanden hard trainde, zagen we toch een beetje angst in zijn ogen toen hij de ring instapte, wat begrijpelijk is uiteraard. “Dat schrikeffect heb je wel een beetje nodig”, vertelt de bokser, die pas sinds een zestal maanden aan het trainen is. “Tijdens corona was ik meer dan 20 kilo bijgekomen en ik wou daar iets aan doen. Ik heb echter een doel nodig. Tijdens een avond met te veel wijntjes ging ik op zoek naar professionele boksers die eens tegen mij in de ring zouden willen staan. Ik stuurde er enkele een berichtje en dat het nu net Ruskov was die op mijn vraag inging. Heb je die mens al eens goed bekeken? (lacht).” Christophe trok naar Boxing Repsect in Lauwe en begon daar volle bak te trainen. Afgelopen zaterdag stapte hij dan ook in goede vorm de ring in.

“De bedoeling is dat we een mooie sparring brengen, het is natuurlijk geen echte bokswedstrijd”, pikt coach Diego in. “Om in 6 maanden tijd klaar te staan tegen iemand als Ruskov is niet mogelijk. Ik wil dat Christophe niet aandoen (lacht). Die jongen bewijst hier wel dat iedereen zichzelf kan oppeppen om een uitdaging aan te gaan. We willen de bezoekers hiermee eens tonen wat boksen is en laten zien hoe je ook op enkele maanden tijd een mooi trainingsresultaat kan bereiken.”

Lennert zat erbij en genoot ervan. “Het deed me echt deugd om onder het volk te komen”, zegt Lennert. “Ik mis het boksen, want dat is echt een deel van mij geworden. Ik ben heel blij dat ik erbij kon zijn.”