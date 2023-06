Bovenburen verzetten zich tegen plannen voor openbaar toilet in de Lippenslaan

Het gemeentebestuur heeft plannen voor een complex met toiletten in een voormalig handelspand op het gelijkvloers van een flatgebouw in de Lippenslaan dat het aankocht. Dat is echter gerekend buiten de bovenburen die zich met alle wettelijke middelen verzetten. “Het bestuur had in de basisakte toch kunnen zien dat enkel winkeluitbating er toegestaan is”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Isabelle Goeminne.

Om te anticiperen op een al langer aangeklaagd gebrek aan openbare toiletten in de badplaats, zowel voor de toeristen als voor het uitgaanspubliek, kocht het gemeentebestuur enkele jaren geleden al een leegstaand winkelpand in de Lippenslaan met de bedoeling er een complex met openbare toiletten te realiseren. Er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven die uiteindelijk toegekend werd aan de Nederlandse firma ‘100 restrooms’; die zou dus het door de Gemeente Knokke-Heist aangekochte winkelpand inrichten en uitbaten, met alle nodige voorzieningen.

Zwaar verzet

Het dossier blijft echter aanslepen. Het pand werd door de Gemeente al aangekocht in het coronajaar 2020 en nog altijd is het project niet gerealiseerd. Een en ander heeft te maken met zwaar verzet door de bovenburen van het pand waar de toiletten zouden moeten komen, de mede-eigenaars in het flatgebouw dus. Zij zien de komst van toiletten onderaan hun waardevolle appartementen in de Lippenslaan niet zitten en vrezen voor overlast en daling van de waarde van hun eigendom.

“Via iemand die werkt voor de gemeente Knokke-Heist had ik iets gehoord over openbare toiletten die in het winkelpand onder onze appartementen zouden komen maar ik kan dat eigenlijk niet goed geloven”, zegt de 75-jarige gepensioneerde lerares Majo Verschraegen, die voorzitter is van de vereniging van mede-eigenaars van het flatgebouw. “Tot in juni van het jaar 2020 technische medewerkers van de gemeente kwamen vragen of ze bepaalde leidingen in de kelder mochten komen bekijken. Toen werd me duidelijk dat het toch wel klopte van die plannen over openbare toiletten.”

Plannen

“Het gemeentebestuur heeft echter nooit spontaan informatie hierover verstrekt. We vernamen maar ‘via via’ dat het gemeentebestuur dat pand gekocht had en ik ben zelf naar het gemeentehuis getrokken om de plannen voor die toiletten te mogen inzien. Ik mocht echter geen nota of foto’s nemen. Daar zag ik dat het zou gaan om acht toiletten, ook voor mensen met een beperking. Als medebewoners hebben we niets tegen openbare toiletten maar die passen toch niet in een residentieel gebouw. En bovendien druist de functie openbare toiletten ook in tegen de bestemming die duidelijk in de basisakte staat, met name handelsfunctie, uitbating van een winkel dus.”

Provincie

De medebewoners tekenden dan ook bezwaar aan tegen de komst van deze toiletten in de periode dat het openbaar onderzoek liep. “De deputatie van de provincie volgde ons hier in en laat ook weten aan het gemeentebestuur dat zo’n functie op die locatie niet mogelijk was. De kwestie kwam ook voor de vrederechter die ook oordeelde dat hier geen openbare toiletten konden komen”, gaat Majo Verschraegen verder.

Op de jongste gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Isabelle Goeminne (N-VA) naar een stand van zaken in het dossier. “Schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) bevestigde daar de juridische procedure en liet ook verstaan dat de zaak in eerste aanleg inderdaad verloren was voor de gemeente Knokke-Heist”, zegt raadslid Goeminne. “De rechter oordeelde dat in de basisakte van het gebouw duidelijk staat dat het gelijkvloers de bestemming winkel heeft en dat toiletten uitbaten geenszins een winkeluitbating is. Maar het schepencollege laat het hier echter niet bij en gaat in hoger beroep.”

Procedurekosten

“Dit is toch echt geen behoorlijk bestuur”, gaat raadslid Goeminne verder. “Heeft niemand voor de aankoop van het gebouw dan de basisakte goed gelezen? We hebben nu nog geen openbare toiletten maar de belastingbetaler zal wel opdraaien voor de aankoop van het gebouw en de juridische procedurekosten.” Het beroep zou pas in het voorjaar van 2024 gepleit worden. We probeerden herhaaldelijk betrokkenen uit het college te bereiken voor een reactie in dit dossier maar vonden geen gehoor.

(PDV)