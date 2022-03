Bouwwerken nieuw zwembad Beernem starten op 8 maart

Op de site van sporthal Drogenbrood in Beernem starten dinsdag de eerste werken voor de bouw van het nieuwe zwembad. Eind 2023 moeten de eerste zwemmers het bad kunnen induiken, al hangt dat af van veel omstandigheden. De hinder voor buurtbewoners en sporters zou zo beperkt mogelijk blijven.

Sinds de sluiting van het Bloemendalezwembad zitten de zwemmende Beernemnaars op hete kolen. Dankzij een resem maatregelen van de gemeente kunnen ze in tussentijd elders zwemmen, maar over twee jaar moet dat terug in eigen gemeente kunnen. “En dat is een prachtig vooruitzicht”, steekt schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V) van wal. “Beernem is een zwemgemeente. Zwemmen zit in onze cultuur en ik ben dan ook heel blij dat heel wat zwemmers ondanks de omstandigheden toch nog de weg naar het zwembad in een nabijgelegen gemeente vinden. Ook onze maatregel voor kinderen die voor het eerst leren zwemmen slaat aan. Wij vinden dat een basisbehoefte. Dat gaat om meer dan sport, maar ook veiligheid.”

Ontmoetingsplek

“Bovendien merken we dat het zwembad bij ons een ontmoetingsplek is”, vervolgt burgemeester Jos Sypré. “Om die en vele andere redenen vinden wij het dan ook opportuun om zelf een zwembad te bouwen. We zijn enorm blij dat de bouw eindelijk van start kan gaan.”

Tijdens de bouwwerken blijft de hinder voor buurtbewoners en sportclubs zo beperkt mogelijk. Vorig jaar was er al een infomoment over de hinder en met uitgebreide signalisatie wordt iedereen op de hoogte gehouden. “Veiligheid is namelijk erg belangrijk. De atletiekclub zal nu rond de site naar de piste moeten wandelen, aangezien de doorgang tussen de sporthal en het zwembad niet meer vrij zal zijn. Het nieuwe gebouw komt namelijk tegen de bestaande sporthal. Verder blijven we werken met één ingang, waardoor de ingang van de sporthal intact blijft”, legt Waerniers uit. Ook het mountainbikeparcours blijft intact.

Stijgende bouwprijzen

De kostprijs van het hele project ligt vast op 9,6 miljoen euro. Die prijs is hoger dan aanvankelijk werd verwacht, maar volgens burgemeester Sypré heeft dat vooral te maken met de stijgende bouwprijzen. “De prijzen van bouwmaterialen stegen met dertig procent. Doe een derde van die prijs, en je komt uit op het bedrag dat eerst werd geschat. We moeten door die kostprijs inderdaad bepaalde andere zaken verschuiven, maar dat zijn keuzes die doordacht werden gemaakt.”

Volgens schepen Waerniers kunnen de kosten voor schoolzwemmen in andere gemeenten verspreid over veertig jaar ook oplopen. “Dus als je dat met elkaar vergelijkt, is de bouw van een eigen zwembad echt verdedigbaar. We hebben lang geprobeerd om een partner te vinden in een nabijgelegen gemeente, maar ondanks die grondige oefening werd geen oplossing gevonden. Dan hebben we beslist om zelf te gaan bouwen. Daar staan we nog steeds honderd procent achter.”