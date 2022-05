Bouwwerken nieuw bank- en verzekeringskantoor in Koolskamp eindelijk van start

Met wat vertraging startten de bouwwerken voor een nieuw bank- en verzekeringskantoor in Koolskamp. Daarmee wordt het banklandschap in de deelgemeente Koolskamp hertekend.

In tegenstelling tot in het centrum van Ardooie verdwijnt de bankservice hier niet. In Ardooie centrum werden ING en Belfius gesloten. In Koolskamp gaat het om een herschikking. Twee panden op het Dorpsplein worden er gelokaliseerd naar één gebouw in de Tieltsestraat. Op het Dorpsplein betreft het de kantoren van Crelan en het verzekeringskantoor Duyck.

Als de bouwwerken in de Tieltsestraat voltooid zijn, zullen deze activiteiten in een nieuw pand worden ondergebracht met een bijhorende parking. Het filiaal in de Meulebeeksestraat in Ardooie blijft behouden. De werken in de Tieltsestraat, oud pand Devriese, zijn gestart. Alduva bank en verzekeringen zullen zich hier vestigen. (JM)