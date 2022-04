Bouwvakker bevangen door rook nadat isolatiemateriaal vuur vat in Marke

Woensdagmorgen brak brand uit op een werf in de Kanunnik Maesstraat. De schade bleef beperkt, maar de brand veroorzaakte wel een indrukwekkende rookpluim. Een bouwvakker werd door de rook bevangen en had zorgen nodig.

Arbeiders, aan de slag op een werf in de Kanunnik Maesstraat, belden rond 9.45 uur zelf de brandweer op. “Ze waren aan de slag met roofing en gebruikten hiervoor een brander”, klonk het bij de officier ter plaatse.

“Enkele vonken moeten overgeslagen zijn op een pallet met isolatiemateriaal. Die is dan meteen in brand gevlogen. We hadden de situatie snel onder controle, maar eigen aan isolatiematerialen is dat het waanzinnig rookt. De rookpluim was dan ook van ver te zien. Niemand raakte gewond, maar een bouwvakker werd door de rook bevangen. We hebben hem zuurstof toegediend en een ambulance werd ter plaatse gevraagd.”

Tijdens de bluswerken werd Sint-Anna een tijdlang voor het verkeer afgesloten. De impact hiervan bleef beperkt.