Bouwstop in Knokke-Heist van 1 juli tot 27 augustus

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens de zomerperiode een bouwstop ingelast in Knokke-Heist. Dit wil zeggen dat bouwwerkzaamheden en privatieve innames in kader van bouwwerken verboden zijn in de toeristische zone vanaf de eerste zaterdag van juli tot en met de laatste zondag van augustus.

Let wel, afbraakwerken zijn reeds vanaf 15 juni tot en met de laatste zondag van augustus verboden. Aannemers en hun leveranciers worden verzocht hiermee rekening te houden en de nodige maatregelen treffen. Om de overlast binnen de gemeente tegen te gaan, herinnert het gemeentebestuur eraan dat in het kader van bouwwerken, het hele jaar door, een verbod is op privatieve innames in kader van bouwwerken en bouwwerkzaamheden in het weekend (vrijdag 22 uur – maandag 7 uur) in de toeristische zone. (DM)