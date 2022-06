Bouwondernemer Bart Versluys krijgt gepersonaliseerde monopoly voor verjaardag

De bekende Oostendse projectontwikkelaar Bart Versluys kreeg van zijn goede vriend en zakenpartner een opmerkelijk cadeau voor zijn vijftigste verjaardag: een gepersonaliseerd Monopoly bordspel. “Het was wel even schrikken toen ik plots Marc Coucke aan de lijn had met de vraag het project te bespreken in zijn kasteel in Merelbeke”, zegt Pieter De Wulf van Groep 24.

De Oostendse projectontwikkelaar Bart Versluys, die ook vaak in Knokke resideert, en de flamboyante zakenman Marc Coucke zijn al enige tijd goed bevriend en ook zakenpartners sinds Coucke mede-aandeelhouder werd in Groep Versluys. Het duo kocht nog niet zo lang geleden ook samen het bekende luxehotel La Reserve in Knokke. Als een van die vrienden, in dit geval Versluys, dan zijn vijftigste verjaardag viert, hoort daar natuurlijk wel een leuk cadeautje bij. Anders dan je misschien zou verwachten ging het hier niet om een of andere luxueus attribuut maar wel om een… gezelschapsspel. Evenwel geen gewoon spelletje maar wel een volledig gepersonaliseerd Monopoly -bordspel rond de verwezenlijken van Group Versluys, de grote bouwgroep waarvan Bart Versluys aan het hoofd staat. De zakenman is op de doos te zien in James Bond pose, naast heel wat afbeeldingen van bekende bouwwerken die hij liet optrekken of kocht.

“Plots krijg ik telefoon van iemand die zich voorstelde met ‘hallo, het is hier met Marc’. Het duurde wel even voor ik doorhad dat ik de bekende zakenman Marc Coucke aan de lijn had. Dat was toch schrikken”, vertelt Pieter De Wulf van Groep 24, het Brugse bedrijf dat de voorbije jaren heel wat thematische Monopoly-bordspellen op de markt bracht. Vaak rond steden, zoals onder meer Brugge, tv-reeksen, sportevenementen of sportclubs zoals vorig jaar nog Club Brugge. Maar nog niet eerder rond individuele personen.

Minimumoplage

“Marc Coucke legde kort uit wat hij wilde en nodigde ons uit om het project nader te komen bespreken in zijn kasteel in Merelbeke, waar we heel goed werden ontvangen”, vertelt Pieter De Wulf verder. “Het was geen idee van Coucke alleen – er waren nog vrienden in betrokken – maar hij trad op als woordvoerder naar ons toe. Ik liet hem weten dat we niet zomaar één exemplaar van zo’n bordspel konden ontwikkelen. Om uit de kosten te geraken moeten het toch minstens 1500 exemplaren zijn maar dat bleek geen probleem te zijn. ‘We gaan dat wel kwijt geraken’ liet hij verstaan. Het was duidelijk dat Coucke en zijn entourage al goed nagedacht hadden over wat ze precies wilden met het gepersonaliseerde bordspel. Het moest een soort overzicht bieden van de carrière van Versluys. Het eerste gebouw dat hij liet optrekken, het opmerkelijkste, zijn grootste successen, die loods voor vliegtuigen in de luchthaven van Oostende die hij bouwde… Ook Knokke, waar hij een appartement heeft in ‘t Zoute en ook het bekende kunstdomein Fort Sint-Pol kocht, moest prominent aan bod komen in het bordspel.”

Nog meer projecten met Marc Coucke in het verschiet

Met al die informatie en wensen zette Pieter De Wulf zijn team aan het werk om het bordspel effectief vorm te geven. De productie van de bordspelen zelf gebeurt echter in het buitenland en er is toch wel een doorlooptijd van enkele maanden om het klaar te krijgen. “We konden het volledig afgewerkte product niet klaar hebben tegen de verjaardag van Bart Versluys eind oktober vorig jaar. Maar zijn vrienden wilden toch iets kunnen geven dus we hadden al een soort ‘dummy’ klaargemaakt. Een voorlopige versie dus die echter heel goed lijkt op het eindproduct”, zegt Pieter De Wulf. “Dus zo zijn we vorig jaar samen met onze intussen bekende Mister Monopoly mascotte mee naar het verjaardagsfeest in domein Fort Sint-Pol in Knokke geweest om het spel te overhandigen. Bart Versluys wist helemaal van niets en was echt aangenaam verrast. Intussen zijn alle borden dus geproduceerd en geleverd bij de Groep Versluys. Ik veronderstel dat ze als relatiegeschenk zullen gebruikt worden. Het was zeker een mooie ervaring en we staan open voor nog meer dergelijke business to business-projecten. En misschien komt er nog een staartje aan het contact met Marc Coucke want we zijn in bespreking over thematische Monopoly-borden rond voetbalclub Anderlecht en dierenpark Pairi Daiza, waar hij dus aandeelhouder is.”