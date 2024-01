“Bouwmeesterscan ligt stof te vergaren”

Vijf jaar geleden gaf de gemeente Moorslede opdracht voor de opmaak van een bouwmeesterscan. Fractieleider Ward Gillis (PRO) vroeg in een toegevoegd agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad de stand van zaken over die studie. “De studie die 30.000 euro (voor een deel waren er subsidies, red.) heeft gekost, ligt ergens in een schuif stof aan het vergaren”, aldus Ward. “Wat gaat er concreet nog gebeuren met deze studie ?”

Even duiden: in de vorige legislatuur was Ward Gillis de bevoegde schepen. “De opdracht bestond erin dat een extern onderzoeksteam een diagnose maakte van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes in functie van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan van Moorslede”, zegt hij.

“In september 2019 ontving onze gemeente de finale versie van de bouwmeesterscan. Het betreft een zorgvuldig opgemaakte studie die een duidelijk beeld geeft over de toekomstmogelijkheden van onze gemeente op het vlak van ruimtelijk ordening. De bedoeling was om kort nadien het resultaat van de bouwmeesterscan te onderwerpen aan een participatiemoment. Dit is echter nooit gebeurd. Ook de gemeenteraad kreeg geen toelichting.”

“In maart 2019 zijn we in onze gemeente op stap geweest met het team van de Vlaamse Bouwmeester”, aldus schepen Sherley Beernaert (Sterk). “De studie is ons overhandigd in Antwerpen. Er is een actieplan opgemaakt en dat nemen we mee. Er staan in de studie heel wat zaken in die totaal niet haalbaar zijn en misschien utopisch zijn, zoals het autoluw maken van de Dadizeelsestraat (de drukke verbinding tussen Moorslede en Dadizele, red). Het participatiemoment was voorzien in het voorjaar 2020 en kon door corona niet plaatsvinden. Het was een periode waarin de gemeenteraad digitaal plaatsvonden. Een participatiemoment zou ons ook nog eens 8.000 euro extra kosten.”

“Ik vind het een gemiste kans dat er geen participatiemoment komt om de mensen daarbij te betrekken”, reageert Gillis. “Er zou heel veel volk naartoe gekomen zijn. Er staan heel wat groene accenten in. Het document zal worden gebruikt, het gaat vooral om kaartmateriaal.” (BF)