Bouwbedrijf Siemoens en KFC Aarsele voetballen voor Boven de Wolken

Het bouwbedrijf Siemoens, hoofdsponsor van KFC Aarsele, speelt op zaterdag 18 februari een benefietwedstrijd tegen de eerste ploeg. De opbrengst gaat naar Boven de Wolken, dat gratis fotosessies aanbiedt aan ouders van sterrenkinderen. “Het wordt zeker een mooie samenwerking.”

Het veld van KFC Aarsele zal op zaterdag 18 februari een bijzondere ploeg ontvangen. Enkele enthousiaste mannen van bouwbedrijf Siemoens komen dan voetballen samen met en tegen de eerste ploeg van KFC Aarsele. “Het wordt een benefietwedstrijd op een half veld, waarbij er acht tegen acht gespeeld wordt, met ploegen bestaande uit zowel de spelers van KFC als de spelers van Siemoens, zo trekken we het wat gelijk”, weet Lisa De Ceuninck, PR Manager van het bouwbedrijf.

“Het idee voor deze benefietwedstrijd kwam van Olivier Siemoens, de bedrijfsleider”, gaat ze verder. “Hij zag er iets in om als hoofdsponsor in zee te gaan met de ploeg en in samenspraak met voorzitter Philippe Vindevogel is deze match ontstaan.”

Verbonden Aarsele

Als goede doel werd gekozen voor Boven de Wolken. “Die organisatie heeft een bijzondere link met Aarsele”, legt Lisa uit. “Het begon in 2018 met Tibo in de Wolken, een benefiet gestart door Jens De Meyer, die zijn zoontje verloor. Later werd dat Aarsele in de Wolken, een groot evenement op de markt ten voordele van de Warmste Week, waarbij een mooie cheque aan Boven de Wolken kon worden gegeven. Het leeft dus wel in Aarsele en daarom willen we daarin verder. Het is een goed doel dat Aarsele verbindt. Daarom ook hebben we die organisatie eruit gekozen. Bovendien komt er in mei een nieuwe editie van Aarsele in de Wolken, een ideaal moment om de cheque te overhandigen.”

Praktisch

De benefietwedstrijd vindt plaats op zaterdag 18 februari. “Om 17 uur start de match, maar vanaf 15.30 uur zijn de mensen al welkom. Dan worden de ploegen voorgesteld en zorgt Het klein muziekske van Aarsele voor muziek. Uiteraard is er ook een eet- en drankstand voorzien, waarmee we geld hopen op te halen voor onze benefiet. Mocht de regen dus wegblijven, zou dat ideaal zijn. Het wordt in elk geval een mooie samenwerking met KFC Aarsele.” (LDW)