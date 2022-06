Bouwbedrijf Durabrik schenkt 2.000 euro aan Kortrijkse goede doelen

Het bouwbedrijf Durabrik schenkt cheques met elk een waarde van 1.000 euro aan zowel bioboerderij de Heerlijkheid (Heule) als Tienerwerking REBEL (Wevelgem). Deze schenking kadert binnen het project ‘Een hart voor mensen’. Het bouwbedrijf geeft bij elk nieuwbouwproject een bedrag aan een lokaal goed doel.

Durabrik bouwde vorig jaar 67 woningen in de Mellestraat in Heule. In de Nieuwstraat in Wevelgem bouwen ze twaalf woningen en negentien appartementen. Voor deze bouwprojecten kozen ze de Heerlijkheid van Heule en de Tienerwerking REBEL te steunen. “We hechten bij Durabrik veel belang aan maatschappelijk engagement. Zo willen we in elke gemeente of stad, waar we een nieuwbouwproject hebben, een stukje engagement terug schenken en er helpen meebouwen aan een warme buurt. Niet omdat het moet, maar omdat het juist aanvoelt”, zegt Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik.

REBEL, de tienerwerking van vzw De Stroom, werd in januari vorig jaar opgericht voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. “Met onze tienerwerking spelen wij in op het tekort aan vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking in de Kortrijkse regio. Tijdens de weekends en schoolvakanties organiseren wij tal van leuke activiteiten voor hen. In september, bij de start van ons nieuwe werkjaar, willen we uitpakken met een klepper van een activiteit. Hiervoor kunnen we deze schenking goed gebruiken”, zegt Leni Bekaert, vrijetijdsmedewerker bij De Stroom.

Bioboerderij de Heerlijkheid van Heule is een open ecologische boerderij waar iedereen, ook wie op zoek is of zorgen heeft, welkom is om de handen uit de mouwen te steken. De ecologische hoeve zal de donatie gebruiken voor de bouw van 'de vrije bijdrage', een wagen met onder andere composttoiletten, een composteringsplek voor groenafval en een wasbak die aangeeft hoeveel water verbruikt wordt. "Eens klaar, willen we de wagen inzetten op zowel de hoeve als op evenementen in de buurt. Zo willen we er iedereen de kans geven om een vrije bijdrage te doen voor een betere natuur én hen bewust maken van hun waterverbruik. Nadien wordt het te composteren materiaal op de boerderij verwerkt en er uitgespreid tussen de bomen", zegt Stan Van Mierlo van de Heerlijkheid van Heule.