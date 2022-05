Bouwaanvragen worden in Oostende ‘snel’ afgehandeld

De Vlaamse Confederatie bouw nam de gemiddelde doorlooptijd van bouwaanvragen per gemeente onder de loep. Oostende behoort tot de beste leerlingen van de klas. Een omgevingsvergunning verkrijg je in de badstad gemiddeld in minder dan 80 dagen. Hiermee hoort Oostende thuis in de ‘snelste categorie’.

Zonder openbaar onderzoek moet de stad normaliter een beslissing nemen binnen de 60 dagen. Als er wel een openbaar onderzoek moet georganiseerd worden, kan dat oplopen tot 105 tot maximaal 120 dagen. Er zijn gemeenten waar de gemiddelde doorlooptijd meer dan 110 dagen bedraagt.

“Zowel inhoud als klantvriendelijkheid dragen onze mensen hoog in het vaandel. Een dossier waar geen verdere adviezen moeten ingewonnen worden en waar geen openbaar onderzoek aan te pas komt, laten onze mensen niet liggen. Zo zijn er dossiers die één tot twee weken na volledigheidsverklaring worden beslist. Bouwen en verbouwen betekent upgraden van ons patrimonium en dus een verbetering van onze stad. Het team verdient een pluim”, aldus een erg tevreden schepen van omgevingsvergunningen Kurt Claeys (Open VLD).