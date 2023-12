Bouw van nieuwe evenementenhal in Diksmuide

De bouw van de nieuwe Boterhalle staat al even op de agenda. In 2018 werd de procedure voor het dossier van de Boterhalle stopgezet toen de enige kandidaat het vooropgestelde budget extreem overschreed in hun offerte. De nieuwe bestuursmeerderheid herbekeek het dossier en wijzigde het bouwprogramma in de bouw van een evenementenhal en parkeergarages met een budget van 3.630.000 euro.

Het bestuur stapte af van het integreren van woongelegenheden in de bouw, zoals vooraf voorzien was. “Diksmuide heeft als centrumstad nood aan een moderne evenementenhal. Jaarlijks worden 15 fuiven georganiseerd in het centrum en de dorpen daarvan zijn de organisatoren meestal lokale jeugdverenigingen en secundaire scholen. In de nieuwe evenementenhal is alle infrastructuur aanwezig, zoals voldoende sanitair, baraccommodatie, koelcel, elektriciteitsvolume, geluidsisolatie en ruimte voor foodtrucks. De jeugd kan blijven fuiven in eigen stad zonder zich te verplaatsen met de auto. De nieuwe evenementenhal is bereikbaar met de fiets. Ook het organiseren van eetfestijnen met ruime opkomst zal hier kunnen; er is immers plaats om tot 750 eters te ontvangen. Deze evenementenhal kan worden verdeeld in twee ruimtes tot 350-450 personen. Naast sanitair en twee aparte bars beschikken de verenigingen ook over ruimtes voor traiteurs”, vertelt schepen Marc De Keyrel.

“De culturele sector kan hier ook terecht. In cc Kruispunt is plaats voor 300 toeschouwers, hier zullen er 1.250 binnen kunnen. De ondergrondse parking is een politiek compromis op vraag van coalitiepartner Idee Diksmuide bij de opmaak van het meerjarenplan. We zijn verheugd dat bijna alle punten van het CD&V verkiezingsprogramma 2018 zijn gerealiseerd tegen eind 2025. De bouw van de nieuwe evenementenhal kent een hogere prijsraming. Door de hogere lonen, prijsstijging van grondstoffen en materialen, hogere energiekosten en de hoge inflatie. Gelukkig kon burgemeester Lies Laridon, bevoegd voor Lokale Economie, zorgen voor 292.000 euro subsidie via VLAOI voor duurzame bereikbaarheid van de kernen. Het doel is de lokale winkels in het centrum te ondersteunen in de bereikbaarheid. Deze subsidie mag enkel gebruikt worden voor de aanleg van de ondergrondse parkeerplaatsen.”