Bouw nieuwe sportzaal Vauban start met sloop oude

Met twee indrukwekkende machines werd het startsignaal gegeven voor de bouw van de gloednieuwe sportzaal Vauban. De plaats moet de thuisbasis worden van het Meense volleybal en zal meteen ook de rol van de stad als ondersteuner van topsport onderstrepen.

Het stadsbestuur had bij het voorstellen van de plannen klare wijn geschonken: de nieuwe zaal moest een regelrechte tempel voor topsport worden. Bij de start van de werken, bijgewoond door de burgemeester en de bevoegde schepen, leken het alvast geen loze woorden te zijn.

Groter

“Sport, bewegen en de jeugd? Het zijn zaken die immer zo belangrijk zijn en ook in Menen krijgt dit alles een prominente plaats!” Een glunderende burgemeester keek toe hoe de graafmachines de huidige sportzaal tot stof verpulverden. De locatie had de tand des tijds slecht overleefd en grondige werken drongen zich op. “Het nieuwe complex wordt groter, moderner en meteen ook heel wat energievriendelijker. Omdat we het geheel met 6 meter gaan uitbreiden, krijgt Vauban ook voor het eerst een vaste tribune. Op dit moment zitten we volledig op schema en liet de architect ons weten dat we ook het budget nog steeds kunnen respecteren. In de zomer van 2024 zou hier dus weer opnieuw gesport kunnen worden.”

Puzzelen

Ook schepen van Sport Kasper Vandecasteele (Vooruit) is blij, vooral dan omdat de sportwerking in Menen niet in het gedrang kwam. “Het is puzzelen geweest want we kunnen nu niet gaan zeggen dat we zomaar sportzalen op overschot hebben. We wilden er ook voor zorgen dat het volleybal binnen de grenzen van onze stad kon blijven. Met de nodige aanpassingswerken kon de ploeg zo de eerste wedstrijd al spelen in Rekkem, waar we meteen ook al de nieuwe belichting hebben kunnen testen. Daarnaast is ook de gloednieuwe zaal van het college bruikbaar en kunnen sportclubs daar ook gebruik van maken.”

De bouw van de nieuwe Vauban sportzaal maakt deel uit van een groter geheel. Eenmaal de eerste fase is afgewerkt, zullen ook de inkomhal en de cafetaria onder handen worden genomen.