Bouw nieuwe site vzw Duinhelm eindelijk gestart

Tegen de zomer van 2023 kunnen twintig mensen met een beperking hun intrek nemen in de splinternieuwe woningen van vzw Duinhelm op de site Zilverlaan. Woensdag werd de spreekwoordelijke eerste steen gelegd.

Op de site Zilverlaan komen twee woningen met telkens tien kamers. Daarnaast komt er ook een gemeenschappelijke ruimte. Een broodnodige investering, want tien jaar geleden werd duidelijk dat het huidige gebouw in de Rietmusstraat niet meer aan de noden voldeed. Daarnaast werd ook de maximumcapaciteit overschreden. Uitbreiden was de enige optie, dus sprak vzw Duinhelm haar eigen spaarpot aan om een nieuw bouwproject te realiseren. “Vandaag herbergen we 42 bewoners in de Rietmusstraat”, zegt Saskia Verelst, directeur van vzw Duinhelm, een centrum voor begeleiding van personen met een voornamelijk mentale beperking. “Aangezien we blijven open staan voor nieuwe bewoners, drong een uitbreiding zich op. Ook het huidige gebouw blijft behouden bij oplevering.”

Elke bewoner krijgt tegen de zomer van 2023 zijn of haar eigen kamer, met eigen badkamer. “De nadruk zal vooral op huiselijkheid liggen. Het zal zodanig geconcipieerd zijn dat de begeleiders ontzorgd worden en er dus meer tijd zal overblijven voor begeleiding en verbinding.”

Archeologie

“Het gebouw gaat voorbij elk mogelijk cliché. In deze woningen komt visie, duurzaamheid, creativiteit en warme zorg samen. Een thuis waar de bewoners centraal staan. De woningen bevinden zich tussen de publieke ruimte van het park en de eigen binnentuinen. Alle woningen zullen vlot bereikbaar zijn en er zal verbinding zijn met de buurt”, aldus Saskia.

In principe had de bouw al bijna klaar moeten zijn, maar archeologische vondsten gooiden roet in het eten. “De site ligt blijkbaar in waardevol archeologisch gebied. Bij proefopgravingen bleek er voldoende reden te zijn om uitgebreide archeologische opgravingen uit te voeren. Die leverden nieuw historisch materiaal op over bewoning in de 16de eeuw, naast enkele voorwerpen van toen. En dan was er uiteraard ook corona. Maar goed: we zijn gestart en tegen de zomer van 2023 zouden we normaal onze intrek moeten kunnen nemen in de nieuwe gebouwen”, aldus Saskia Verelst.