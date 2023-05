Bouw nieuwe paviljoenen Ons Tehuis start in augustus

Vereniging Ons Tehuis (VOT) krijgt van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits extra investeringssteun voor de bouw van twee nieuwe paviljoenen voor 47 jongeren. Daarmee ligt de weg open voor de sloop vanaf augustus van het oude schoolgebouw waar Rode Kruis Ieper is gehuisvest. “Over maximaal twee jaar kunnen we de nieuwe gebouwen betrekken”, zegt directeur Filip De Baets van VOT

In Ons Tehuis verblijven jongeren met complexe problematieken die nood hebben aan een vorm van extra veiligheid. De Vlaamse Regering had via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden eerder al 3 miljoen euro investeringssteun toegekend voor de nieuwbouw. Daar komt nu nog eens 827.000 euro bij en er komt ook een aanpassing aan de bouwindex.

Oud schoolgebouw

Het is de bedoeling in Ieper twee nieuwe paviljoenen te bouwen voor vier leefgroepen. Die vervangen infrastructuur die nog van begin de jaren 80 dateert en niet langer voldoen op bouwtechnisch- en energetisch vlak. “Het gaat om de gebouwen op de rechterkant van de site. Een oud schoolgebouw, die we al lang gebruikten als ontspanningsruimte, en de paviljoenen die erbij liggen worden gesloopt en daar worden twee nieuwe gebouwen voor elk twee leefgroepen gezet”, zegt Filip De Baets, directeur van Vereniging Ons Tehuis. “Het is de bedoeling dat de nieuwbouw kan gezet worden zodanig dat de kinderen maar moeten verhuizen van zodra de nieuwbouw klaar is en dus last hebben van de bouwwerken.”

Masterplan

Het gaat om de laatste fase van het masterplan van Ons Tehuis. De voorbije jaren zijn er ook al nieuwe gebouwen gerealiseerd. “Het is deze keer geen uitbreiding, maar wel een vervangbouw”, vervolgt Filip De Baets. “We hadden eigenlijk een aanvraag ingediend bij VIPA om vier paviljoenen die aan de andere kant van het domein staan te renoveren. Dat werd echter niet goedgekeurd omdat de kostprijs om het klimaatneutraal te maken hoger was dan een nieuwbouw.”

BEO-veld

De nieuwbouw wordt modern, aangepast aan de huidige normen en volledig klimaatneutraal. “We zullen ook werken met een BEO-veld (Boorgaten Energie Opslag, red.). Dat is de nieuwste techniek om te verwarmen en te koelen zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Het gaat om een veld waar er diep wordt geboord in de grond om ondergronds water te gebruiken om te verwarmen en te koelen. Van buiten zie je daar niets van want daar bovenop zullen we een speelveld aanleggen.”

Sloop in augustus

“De sloop start in principe na het bouwverlof, dus midden augustus. Voor de sloop is er ongeveer een maand voorzien, zodanig dat in september aan de bouwwerken kan begonnen worden. We verwachten over maximaal twee jaar de nieuwe gebouwen te kunnen betrekken”, besluit Filip De Baets.

Rode Kruis

In de gebouwen die gesloopt worden heeft op vandaag de Ieperse afdeling van het Rode Kruis haar onderkomen. Na een lange en moeilijke zoektocht naar een nieuwe locatie, kocht het Ieperse stadsbestuur in april het KBC-gebouw in deelgemeente Boezinge om het Rode Kruis te huisvesten, al wordt het een race tegen de klok om de verhuizing tegen augustus af te ronden. (TOGH)