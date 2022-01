Bouw nieuw casino Middelkerke van start: “Hier komt mooiste gebouw van de kust”

Met de ondertekening van de omgevingsvergunning van het casinoproject door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) en de symbolische eerste spadesteek afgelopen week ging het Middelkerkse casinoproject, na een langdurige en complexe voorbereiding, van start. Aannemer TM Furnibo-Democo startte deze week met de inrichting van de werfzone. “Dit wordt het mooiste gebouw van Vlaanderen”, liet burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) weten, Vlaams minister Zuhal Demir hield het bij ‘een van de mooiste gebouwen van Vlaanderen’.

De bouw van een nieuw casino in Middelkerke heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Eerst moest de keuze gemaakt worden tussen het vroegere casino behouden en restaureren of het bestaande gebouw slopen en vervangen door een nieuwbouw. Er werd gekozen voor een nieuwbouw.

Het vorige gemeentebestuur koos een ontwerp, maar de procedure werd juridisch aangevochten, onder meer door toenmalig oppositieleider Jean-Marie Dedecker. Er kwam een gerechtelijk onderzoek en een veelbesproken reportage in Pano op de VRT. De nieuwe meerderheid verwees het project naar de prullenmand en koos een nieuw ontwerp. Het is deze nieuwbouw, een iconisch casinogebouw, dat Dedecker – vandaag burgemeester – op 23 december 2023 wil openen.

644 kalenderdagen

Eind januari wordt begonnen met de eerste echte belangrijke stap in het bouwproces: de installatie van de beschoeiing waarin de bouwput stelselmatig zal worden uitgegraven. “De aannemer krijgt 644 kalenderdagen om klaar te zijn met dit gebouw met zijn unieke architectuur”, zegt de burgemeester. “Belangrijk om weten is dat de bouw aan de Middelkerkenaar geen euro zal kosten, want de kostprijs wordt gegenereerd uit de verschillende concessies.”

Zo zal het nieuwe casino er uitzien als het eind 2023 opent. © gf

60 miljoen euro

De kostprijs bedraagt 60 miljoen euro en de uitbater van de speelzaal betaalt 2,5 miljoen euro per jaar. Daarbij komen nog de andere concessies, waaronder de uitbating van het hotel en het restaurant. De prijs is fel gestegen in vergelijking met een tijd geleden, maar daar heeft de burgemeester een uitleg voor: de meerprijs van het nieuwe casino moeten we zoeken bij de vernieuwing van het Epernayplein, de indexering van de grondstoffen en de keuze voor een extra verdieping in de parkeergarage.

Het gebouw wordt heel functioneel opgetrokken, met op de dakverdieping de technische installaties en daaronder vijf hotelverdiepingen, goed voor 80 kamers. Op de eerste verdieping komt de hotelreceptie en op het gelijkvloers zijn de inkomhal, de foyer, het restaurant, de evenementenzaal en de speelzaal voorzien. De feestzaal zal plaats bieden aan 3.000 personen en het restaurant zal goed zijn voor 150 personen. Er komen ondergronds, onder de zeedijk, ook nog eens 381 parkeerplaatsen.

Het casino wordt opgetrokken in zes deelfases. “Het was een complex en belangrijk proces, niet alleen door de omvang van het project, maar vooral door de integratie van het gebouw met de zeewering, het Epernayplein en de ondergrondse parkeergarage” zegt Guy De Meyer, verantwoordelijke voor het casinoproject van de overkoepelende aannemer Debuild nv. “Het omgevingsdossier bevat 368 stukken en een toelichtende nota van 299 pagina’s. Ieder aspect van het bouwproject werd getoetst, gaande van de milieueffecten, over de mobiliteit tot de invloed van de constructie voor de akoestiek en de windstormen.”

Nieuwjaarsgeschenk

Vlaams minister Zuhal Demir wees op het belang van het casino voor Middelkerke en voor Vlaanderen: “Het casino wordt een toeristische trekpleister en met de klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden die daarbij komen kijken in het achterhoofd, trekken we met dit project een belangrijke extra verdedigingsmuur op, die Middelkerke mee moet beschermen bij stormtij.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker had het over het mooiste nieuwjaarsgeschenk voor Middelkerke: “Iets meer dan een jaar na de onthulling van het project kunnen de werken eindelijk starten. Iedereen is lovend en positief over dit prachtproject en ik wil minister Demir ook uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve medewerking van haar administratie. Ook onze administratie en het bouwteam leverden trouwens puik werk. Wij gaan de werken op de voet volgen en samen met het bouwteam alle eventuele overlast tot een minimum beperken. We kijken uit naar 23 december 2023.”

Juridisch staartje

Het vroegere casino sloot in 2017 de deuren en in februari van 2018 werd het gesloopt. De afwijzing van het vorige nieuwbouwproject door de huidige meerderheid kan wel nog een juridisch staartje krijgen. Bouwgroep Willemen eist daarvoor een fikse schadevergoeding en kreeg in eerste aanleg gelijk van de Brugse rechtbank. In november 2020 tekende het huidige gemeentebestuur beroep aan tegen het vonnis rond de contractverbreking. Die zaak komt normaal in mei van dit jaar voor in Gent.