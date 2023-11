Bouw ‘Huis Camer’ op site Hoeve Vercamer gestart: “Klaar tegen najaar van 2024”

Woensdagmiddag 8 november startten de bouwwerken van ‘Huis Camer’ op de site Hoeve Vercamer in de Kuurnsestraat in Lendelede. “In het najaar van volgend jaar zullen de werken af zijn en zal het gebouw een meerwaarde zijn voor het verenigingsleven van onze gemeente”, zegt schepen Daan Mostaert.

Schepen Daan Mostaert mocht woensdagnamiddag op de site Hoeve Vercamer even in de kraan van de aannemer plaatsnemen om symbolisch een geul te graven voor de nutsleidingen bij de bouw van ‘Huis Camer’.

“De herinrichting van de site Hoeve Vercamer is één van de grote werven van deze legislatuur”, aldus Daan Mostaert (CD&V). “Nadat het gemeentebestuur in 2019 startte met de werken, werden we in de jaren nadien geconfronteerd met verschillende crisissen, waardoor dit project de nodige vertraging opliep. Nu het eerste deel van de omgevingswerken klaar is, starten we een nieuwe fase.”

Prefab

“De afgelopen weken waren MAF architecten, de aannemer ABS en de gemeente druk in de weer om met de bouw te kunnen starten.”

Huis Camer is volgens de schepen geen klassiek bouwproject. “De aannemer bouwt Huis Camer hier met prefabelementen die veel voorbereiding vragen. Deze week worden de nutsleidingen gelegd en volgende week zal de betonplaat gegoten worden. Dan liggen de werken even stil en na nieuwjaar worden de prefabelementen geplaatst en het dak erop gezet zodat technieken-aannemer TWC het gebouw verder kan afwerken.”

Ontmoetingsplek

Volgens de schepen wordt Huis Camer een nieuwe ontmoetingsplek waar verenigingen en particulieren terechtkunnen. “De bestaande infrastructuur in onze gemeente kan niet meer voldoen aan de vraag van de verenigingen en particulieren. Huis Camer zal een extra plek zijn waar groen(beleving) hand in hand gaat met samen zijn. We verwachten dat zowel de bouw, de afwerking als de omgevingswerken in het najaar van 2024 af zullen zijn. We maakten de juiste keuze om verder te gaan te gaan met ons verhaal.”

Of oppositiepartijen ‘Trots op Lendlee’ en N-VA ook overtuigd zijn van dit project of tenminste hoe het evolueerde en wat het uiteindelijk zal kosten is een andere vraag.