Bouw 73 sociale woningen van start in Oostende met zicht op Spuikom

Er zit opnieuw schot in de bouw van sociale woningen met zicht op de Spuikom in Oostende. Er komen 60 flats en 13 woningen in een doorstart van het project ‘Met Zicht’ dat ook uitgebreid wordt langs de Voorhavenlaan.

Tot 2006 stonden langs de Verstellestraat/Spuikom mooie vissershuisjes; achter de gevels schuilden echter woningen die niet meer conform waren. Na de afbraak was er een open vlakte tot in 2018 de bouw startte van ‘Met Zicht’: sociale woningen voor mensen van de Vuurtorenwijk. Maar er waren problemen en de werf viel stil omdat er een dispuut is met de aannemer over de kwaliteit van de materialen en dat leidde tot een (nog steeds hangende) rechtszaak.

Van nul herbeginnen

Inmiddels staat de site er al drie jaar troosteloos bij. “We weten dat het leeft op de wijk en veel verhalen de ronde doen. Noch de vorige aannemer, noch de Oostendse Haard zijn failliet. We zijn van nul moeten herbeginnen met een nieuwe aanbesteding. Een nieuwe aannemer is nu aangesteld en de werken starten na het weekend. We zijn vooral blij dat we nu verder kunnen en danken de buurt voor hun begrip”, zegt directeur Vanessa Vens.

Dit woonproject zal zorgen voor een nieuwe dynamiek op de wijk aan de Spuikom

Het project, aanvankelijk met een 38-tal flats aan de Spuikom, kreeg nu uitbreiding : ook langs de achterzijde (Voorhavenlaan) werd gebouwen gesloopt en komen eveneens appartementen. “We bouwen op de hele site 60 flats en een aantal daarvan is aangepast voor personen met een beperking. Dit woonproject zal zorgen voor een nieuwe dynamiek op de wijk aan de Spuikom. Over 2 jaar moeten de werken klaar zijn”, zegt voorzitter Quinten Goekint (Open VLD) over de investering van 10,2 miljoen euro.

Ook voor grote gezinnen

Op het binnenplein (met toekomstig speelplein) realiseert De Oostendse Haard 13 huizen. “In de flats met 1, 2 of 3 slaapkamers zal plaats zijn voor alleenstaanden, ouderen en kleine gezinnen. De helft van onze huurders zijn ouder dan 60 jaar en meer dan 50 procent is alleenstaand. Maar we merken ook nood aan woningen voor grote gezinnen”, luidt het. Daarom komen er ook 9 huizen met 5 slaapkamers voor echt grote of nieuw samengestelde gezinnen.

Vanaf 2024 zal op de Vuurtorenwijk een verhuisbeweging op gang komen: mensen die nu nog ‘te groot’ wonen omdat hun gezin uitbloeide, zullen een kans krijgen om te verhuizen naar de nieuwe site en gezinnen die nu nog te krap gehuisvest zijn, zullen een woning op maat kunnen huren.