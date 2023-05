Boury en Rodenbach helpen mee om Vlaanderen én Roeselare culinair op de wereldkaart te zetten

Toerisme Vlaanderen lanceerde vorig week een nieuw culinair collectief ‘GOESTING’: 21 culinaire makers, van topchefs tot chocolatiers, brouwers en diverse producenten, slaan de handen in elkaar om de Vlaamse gastronomie op de culinaire wereldkaart te zetten.

Roeselare is sterk vertegenwoordigd met drie ‘Ambassadors of GOESTING’: Tim Boury en Inge Waeles van het driesterrenrestaurant Boury en Rudi Ghequire, brouwmeester van Rodenbach. Ze maken deel uit van het collectief dat door Toerisme Vlaanderen naar voor geschoven wordt om de culinaire troeven van Vlaanderen in de verf te zetten over de hele wereld.

De rijkdom aan lokale producten en gastronomie, het uitzonderlijk vakmanschap en gezellig eten en drinken zit ingebakken in de Vlaamse cultuur. De culinaire makers van GOESTING, zoals Tim Boury, Inge Waeles en Rudi Ghequire, moeten Toerisme Vlaanderen helpen om dat verhaal wereldwijd over te brengen.

Naar het buitenland trekken

De leden van het collectief zullen niet alleen op regelmatige basis samenkomen om ervaringen uit te wisselen en te experimenteren, ze trekken de komende jaren ook naar het buitenland om er de Vlaamse culinaire troeven in de internationale etalage te zetten.

“Als dé voedingsstad van Vlaanderen zijn we tevreden dat Vlaanderen bij het samenstellen van het collectief GOESTING de culinaire troeven van Roeselare niet over het hoofd heeft gezien. Door de sterke Roeselaarse vertegenwoordiging kunnen we in de toekomst ook meer mensen van over de landsgrenzen gebeten krijgen door Roeselare”, zegt burgemeester Kris Declercq.

“Op toeristisch vlak werken we graag en goed samen met Toerisme Vlaanderen”, vult schepen Matthijs Samyn aan, “onze Roeselaarse speerpunten voeding en KOERS sluiten perfect aan bij de profilering van Vlaanderen als culinaire en fietsregio.”

Meer info over GOESTING is hier terug te vinden: www.visitflanders.com/nl/goesting.