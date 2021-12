Boulodroom, Rode en Vlaamse Kruis samen in brandweerkazerne?

Waregem maakt werk van een nieuwe thuis voor de petanqueclubs, het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis. Een ontwerper onderzoekt de mogelijkheden om die verenigingen samen te brengen in de brandweerkazerne langs de Weversstraat op ’t Gaverke.

Nu de eerste spadesteek voor de nieuwe brandweerkazerne in de grond zit, kan nagedacht worden over de toekomst van de bestaande infrastructuur. Begin december werd de werf aan het kruispunt van de Gentseweg met de Expresweg in Sint-Eloois-Vijve officieel voorgesteld. Daar komt tegen eind 2022 een gloednieuwe brandweerkazerne, die de posten in Waregem en Beveren-Leie zal vervangen. Het gaat om een project van 4,8 miljoen euro.

Het stadsbestuur kan zich nu buigen over de belangrijke vraag: wat zal er met de bestaande gebouwen van de brandweer gebeuren? De gemeenteraad gaf vorige week groen licht om een ontwerper aan te stellen, die zich het hoofd mag breken over de nieuwe invulling van de huidige kazerne in de Weversstraat, de aanpalende conciërgewoning en het voormalige dienstencentrum.

De krachtlijnen van de nieuwe invulling zijn wel al duidelijk. “De opdracht van de ontwerper wordt om binnen deze contouren een nieuwe thuis te creëren voor het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis en de petanqueclubs van Waregem”, zegt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). De twee hulporganisaties hebben nu nog hun onderkomen in de Elindus Arena, maar dat lokaal is hopeloos te klein.

Petanqueclubs

Voor de petanqueclubs belooft de verhuis ingrijpender te worden. De oudste club, De Bevers, die bijna zestig jaar oud is, beschikt over een eigen Boulodroom. Die bevindt zich onder de esplanade van Het Pand, naast de sportdienst en sportcentrum De Treffer. Vorig jaar maakte het stadsbestuur al bekend dat er 2 miljoen euro uitgetrokken wordt om de esplanade te slopen. Zo ontstaat een groene helling richting de stadionvijvers en doorsteek richting de Meersstraat. “Daarmee verdwijnt een van de lelijkste plekjes in het stadscentrum”, klinkt het.

Die vernieuwingsoperatie vergt dus de verhuis van de petanqueclub De Bevers naar een nieuwe stek aan de Weversstraat, waar ook De Gaverclub actief zal zijn. “De Desselgemse club blijft uiteraard aan de voetbalterreinen in de deelgemeente, tenzij er interesse is om indoor te spelen. Dat is eveneens mogelijk”, antwoordde schepen Soens op een vraag van oppositieraadslid Marij Vanlauwe (Groen).

Kazerne Beveren-Leie

Soens gaf eveneens te kennen dat het stadsbestuur de mogelijkheden bekijkt om de brandweerkazerne in de Liebaardstraat in Beveren-Leie een nieuw leven te geven. “Er zijn een aantal opties, maar we willen vooral eerst bekijken welke noden we er kunnen onderbrengen. Bovendien is het gebouw niet gigantisch groot”, klonk het. (PNW)