Boulevard Magenta maakt zich op voor werkjaar

In academies en conservatoria valt er tijdens de zomermaanden weinig activiteit te bespeuren. In Boulevard Magenta – School voor Ambacht & Kunst in de Korte Zilverstraat daarentegen bruist het momenteel en de komende weken van de activiteit.

Martine Derycke startte enkele maanden geleden in Brugge een vestiging van de school voor ambacht en kunst die tien jaar geleden door Marjan Smit opgericht werd in Laag Soeren (nabij Apeldoorn, red.). Daar wordt dagelijks door een team van tien docenten lesgegeven in ambachtelijke schilder- en verguldtechnieken. Aan deze masterclasses en workshops nemen jaarlijks om en bij de 120 cursisten deel.

De voorbije weken was Marjan Smit heel vaak in Brugge voor het begeleiden van enkele workshops. “Ik ben heel blij dat Marjan regelmatig naar Brugge komt, want zij is het hart en de bezieler van de school. Ze helpt en begeleidt onze cursisten op een unieke manier.

Driejarige vakopleiding

Persoonlijke aandacht en uitstekende lesprogramma’s halen het beste in mensen naar boven. Ook in Brugge wil Magenta een school voor Ambacht en Kunst zijn, waar een hoge ambitie, kameraadschappelijkheid en hoffelijkheid primeren”, vertelt Martine Derycke.

“We starten in oktober met een nieuwe driejarige vakopleiding ambachtelijke schildertechnieken. In deze cursus werken we vanuit materiaalkennis en het doorgeven van vaardigheden en inzichten over het voorbereiden van een schilderij. Nieuw zijn ook de flexlessen die we in het najaar opstarten. In deze lessen mogen de (meestal beginnende) studenten vrij de frequentie kiezen van de lessen die ze willen volgen.”

Textielontwerpster Margot Billiet uit Brugge is een van de studenten die tijdens de voorbije weken een workshop volgden in Boulevard Magenta. “Ik heb me de laatste jaren vooral toegelegd op het ontwerpen van muurbekleding en ben hiervoor op zoek naar andere materialen en technieken. De vestiging van Boulevard Magenta in Brugge is voor mij een godsgeschenk, want ik volgde al lang de activiteiten van de school. Hun aanbod is exclusief en hun persoonlijke aanpak vind je nergens anders.”

Kennismaking

De komende weken staat heel wat te gebeuren in Boulevard Magenta in Brugge. Op 11 augustus om 14 uur of om 19 uur is iedereen welkom in de Korte Zilverstraat 9 om kennis te maken met de school voor Ambacht & Kunst. Martine Derycke verzorgt die dag een lezing over Jan Van Eyck en Marjan Smit vertelt over ‘Zingeving en Ambachtelijke Vaardigheden’. Van 10 augustus tot 24 september loopt ook een schitterende expositie met schilderijen van Neeltje Kroon. (Philippe Decruynaere)