Boudoir-lingerie zamelt bh’s is voor goed doel

Nog tot eind november 2022 organiseert Fedelin, de Federatie voor lingeriedetaillisten, voor het achtste jaar op rij, een beha-inruilactie voor het goede doel. Ook Boudoir-lingerie uit de Veldstraat 25 in Meulebeke neemt deel.

Sunny Beel, zaakvoerder: “Wie een oude beha binnenbrengt, ontvangt in ruil een bon van 10 euro die ze kunnen besteden bij de aankoop van een nieuwe beha.”

Wereldmissiehulp

Via Wereldmissiehulp krijgen de nog draagbare beha’s een nieuw leven bij kansarme dames die minder toegang hebben tot kwaliteitsvolle lingerie. De niet-draagbare stukken worden via het initiatief Be the Fibre gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor nieuwe kledij en/of accessoires.

“Met Boudoir-lingerie hebben we van in het begin onze schouders gezet onder dit initiatief”, besluit Sunny Beel.