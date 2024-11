Boudewijn Seapark reageert op verplichte sluiting van dolfinarium in 2037: “Er is geen enkel alternatief voor onze dolfijnen”

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts wil het dolfinarium van Boudewijn Seapark uiterlijk in 2037 laten sluiten. Directeur Lars van der Ham reageert ontzet: “De minister legt alle adviezen van experten naast zich neer. Er is geen alternatief voor onze zeven dolfijnen. Die beslissing heeft niks met dierenwelzijn te maken. De afspraak was dat het park een buitenbassin zou realiseren tegen 2027 en dat er een eerste herevaluatie zou plaatsvinden in 2037. Het park houdt zich graag aan alle afspraken, maar verlangt van de overheid hetzelfde. Boudewijn Seapark houdt de overheid aan deze afspraak, ook indien wij dit juridisch moeten afdwingen.”

“Uiterlijk in 2037 eindigt in Vlaanderen het verhaal van dolfijnen in gevangenschap”, stelt dierenminister Ben Weyts (N-VA). Hij bereikte binnen de Vlaamse regering een akkoord om het dolfinarium van Boudewijn Seapark over dertien jaar definitief te sluiten.

Kunstjes

“De wetenschap is duidelijk: dolfijnen zijn gevoelige wezens die niet goed kunnen gedijen in gevangenschap. De enige reden om ze nog gevangen te houden, is om hen kunstjes te laten opvoeren”, zegt Ben Weyts. Eerder had de Vlaamse minister in zijn Codex Dierenwelzijn het Boudewijn Seapark al extra maatregelen opgelegd om het welzijn van de dolfijnen te verbeteren. Zo moet er tegen 2027 een buitenbassin zijn. 2037 is geen symbolische datum: in tien jaar kan Boudewijn Seapark die investering afschrijven.

Dit ministerieel besluit is een grote overwinning voor GAIA, die al meer dan dertig jaar strijdt om een einde te maken aan de gevangenschap van dolfijnen.

“Met deze beslissing wordt België het zevende land ter wereld en het vierde in Europa dat dolfinaria definitief verbiedt. Dolfijnen voor ons vermaak opsluiten in een kleine bak die men een bassin noemt, is niet meer van deze tijd. Dolfinaria moeten dit beseffen”, aldus Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

Afspraken

Volgens Lars van der Ham, directeur van het Boudewijn Seapark, verbreekt minister Ben Weyts eerdere afspraken: “In 2013 ondertekende Boudewijn Seapark een convenant met de federale overheid waarin duidelijke afspraken werden gemaakt omtrent de toekomst van het dolfinarium. Het park investeerde meer dan een miljoen in de verblijven en waterbehandeling, engageerde zich om een buitenbassin te realiseren.”

“De conclusie van de federale werkgroep luidde destijds: de vraag of er een verbod moet komen op het houden van dolfijnen in dolfinaria kan herleid worden naar de algemene vraag of dieren in dierentuinen kunnen gehouden worden.”

“In 2014 werd de bevoegdheid dierenwelzijn van de federale naar de Vlaamse overheid overgeheveld. Er werden nieuwe werkgroepen in het leven geroepen om het proces te herdoen.”

Rapport

“In 2021 vroeg de minister aan zijn dienst Dierenwelzijn om een gerenommeerde wetenschapster aan te stellen. Zij kreeg de opdracht alle mogelijke scenario’s te evalueren.”

“Dat rapport had al lang moeten gepubliceerd zijn op de website van de raad voor dierenwelzijn. Maar het rapport wordt blijkbaar bewust achter gehouden, omdat de uitkomst anders is gedacht. Het rapport stelt dat er in Boudewijn Seapark een “excellent animal welfare” is bij de dolfijnen met een gemiddelde welzijnsscore van 84,9 procent. Het dierenwelzijn kan enkel nog verder worden verbeterd door een buitenbassin toe te voegen aan de huidige faciliteiten.

Dumpen?

“Alle overige scenario’s leveren een verminderd dierenwelzijn op. Wat zijn die? Onze zeven dolfijnen in zee dumpen? Dan sterven ze snel! Onze groep sociaal uit elkaar halen en naar andere dolfinaria in Europa of de Verenigde Staten verhuizen? De meeste dolfinaria zitten vol. Of ze naar een afgeschermde baai in Griekenland transporteren? Die baai is nog niet eens vergund en heeft plaats voor twintig dolfijnen, terwijl er honderden dieren in de Europese dolfinaria zitten.”

“Het lijkt er eerder op dat de Vlaamse overheid het probleem wil verschuiven naar een andere locatie, waar uiteindelijk enkel de dolfijnen de dupe van zullen zijn. De afspraak was dat het park een buitenbassin zou realiseren tegen 2027 en dat er een eerste herevaluatie zou plaatsvinden in 2037.”

Juridisch afdwingen

“Het park houdt zich graag aan alle afspraken, maar verlangt van de overheid hetzelfde. Boudewijn Seapark houdt de overheid aan deze afspraak, ook indien wij dit juridisch moeten afdwingen. Minister Weyts negeert het advies van zijn eigen diensten, ambtenaren en de dierentuincommissie, maar laat zich dwingen door een kleine groep mensen die voortdurend druk blijft uitoefenen”, aldus de directeur van het Boudewijn Seapark.

Hypothekeert dit besluit de toekomst van het Boudewijn Seapark? Lars van der Harm: “Het zou natuurlijk een grote aderlating zijn, maar we zijn druk bezig met toekomstplannen. En trouwens: tussen 2024 en 2037 liggen er drie Vlaamse regeringen…”