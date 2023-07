Boudewijn Seapark mag zes dolfijnen houden en moet buitenbassin bouwen

Lars van den Ham, de directeur van het Boudewijn Seapark, reageert opgelucht op de codex Dierenwelzijn die de Vlaamse regering op initiatief van minister Ben Weyts uitgevaardigd heeft. Het Brugs dolfinarium mag zes dolfijnen houden en moet tegen 2027 een buitenbassin bouwen.

De Vlaamse codex Dierenwelzijn bevat onder meer een verbod op de invoer en het kweken walvisachtigen. Voor het Boudewijn Seapark geldt er een ‘voorwaardelijke afwijking’: op voorwaarde dat er tegen 2027 een buitenbassin komt mag het Brugs dolfinarium maximum zes dolfijnen houden.

GAIA

Voor Michel Vandenbosch, voorzitter van de dierenrechtenorganisatie GAIA, gaat de codex niet ver genoeg: “Indien een evaluatie tot de conclusie komt dat er een operationeel alternatief is, zoals een reservaat, dat de dolfijnen meer welzijn en levenskwaliteit biedt, moeten de dolfijnen naar die plaats overgebracht worden.”

“De eerste evaluatie moet pas in 2037 plaatsvinden, wat betekent dat deze veranderingen ten vroegste dan worden doorgevoerd. Een wachttijd van meer dan dertien jaar is te lang is voor de dolfijnen.”

“Indien al vroeger blijkt dat een dolfijnensanctuary, waar de zeezoogdieren de rest van hun leven in een baai kunnen doorbrengen, voldoet als alternatieve bestemming, zie ik niet in waarom de Brugse dolfijnen niet meteen kunnen overgebracht worden”, aldus Michel Vandenbosch.

Convenant

Lars van den Ham, de directeur van het Boudewijn Seapark, daarentegen is tevreden: “We hebben al tien jaar geleden, in 2013, met de federale regering een convenant afgesloten. We kregen toen twaalf jaar de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren, waaronder de bouw van een buitenbassin. Maar enkele jaren later werd ‘dierenwelzijn’ een Vlaamse bevoegdheid. Uit opportunisme hebben enkele politici hun kar gedraaid en moest alle huiswerk opnieuw gedaan worden.”

“In 2017 werd een nieuwe werkgroep opgericht. We hebben onze medewerking verleend, we volgden de adviezen van de raad voor dierenwelzijn en van de dierentuincommissie. In 2020 heeft het kabinet van minister Ben Weyts een externe expert aangesteld : een wetenschapster uit Australië, die gespecialiseerd is in gedragsonderzoek bij dolfijnen. Ze is ook bij ons langs geweest. Haar conclusie was dat ons dolfinarium 85,6 procent behaalde inzake dierenwelzijn. Ik had nooit zo’n goede cijfers op school!”

Drie scenario’s

“De werkgroep heeft drie scenario’s onderzocht. Eén: er verandert niks. Twee: er komt een buitenbassin. Drie: we gooien de dolfijnen in zee of brengen ze over naar een ‘santuary’ in een ver land. Er is er een in Griekenland, maar dat centrum heeft niet eens een financieel model. Overigens is de Vlaamse overheid niet de eigenaar van onze dolfijnen, onze aandeelhouders zijn het. En zijn er voldoende garanties dat die dolfijnen het is een ver land beter af zullen hebben? Ze kunnen er in slechtere omstandigheden terechtkomen.”

“Het lijkt mij dus logisch dat de codex opteert voor een buitenbassin in het Brugs dolfinarium tegen 2027. Zoals elke dierentuin wordt onze vergunning op regelmatige basis beoordeeld. Er zijn voldoende inspecties om te waken over het dierenwelzijn. Het is een goede zaak dat wij niet alleen maximum maar ook minimum zes dieren mogen houden. Dolfijnen zijn zeer sociale wezens, net als kinderen willen ze graag eens met andere kameraden spelen.”

57 jaar oude dolfijn

“Momenteel zitten we nog met zeven dieren, maar onze oudste dolfijn is 57 jaar oud. Twee andere dieren zijn 30 en 40 jaar oud. We fokken zelf al zeven jaar niet meer, want anders zitten onze bassins te vol. Maar het is belangrijk dat, als er een dolfijn wegvalt, er eentje bij mag komen voor de sociale interactie tussen de dieren. We weten wat we doen, het wetenschappelijk team van ons dolfinarium heeft de voorbije decennia al heel wat expertise opgebouwd. En we nemen deel aan het European Endangered Species Program”, aldus Lars van den Ham.