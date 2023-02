Boudewijn en Bertrand krijgen eindelijk gehoor: drie panden Sociaal Verhuurkantoor onbewoonbaar in Oostende

Uit het verslag van de dienst Wonen van het Oostendse stadsbestuur blijkt dat drie appartementen van het Sociaal Verhuurkantoor onbewoonbaar zijn. “De mankementen moeten opgelost raken. Voor de twee bewoners zoeken we een oplossing”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen). KW bracht de noodkreet van de bewoners vorig jaar onder de aandacht.

Het Sociaal Verhuurkantoor huurt 29 appartementen op de Zeedijk in Mariakerke. Die worden doorverhuurd aan mensen die op de reguliere markt moeilijk een woning vinden. De woninginspectie kwam in 2022 en begin dit jaar verschillende keren langs en stelde een rapport op waaruit ernstige tekortkomingen bleken inzake aansluitingen, toegang tot de gasinstallatie, elektriciteit en veiligheid. Daarop werd de eigenaar gevraagd de nodige werken te doen.

“Dit bewijst dat onze opmerkingen terecht waren” – mantelzorger Dirk

“Een aannemer was er drie dagen aan de slag. Maar de ingrepen waren onvoldoende”, zegt schepen voor Welzijn Natacha Waldmann (Groen). Bij de hercontrole van vorige week bleken de mankementen nog altijd niet in orde, waardoor de dienst Wonen het advies gaf om de panden onbewoonbaar te verklaren. De beslissing wordt eerstdaags officieel bekrachtigd.

Nieuwe woonst aanbieden

Waldmann: “Dat pand werd door de vorige bestuursploeg ingehuurd en er zouden vooral ouderen gevestigd worden. Nu zouden we dat pand niet meer inhuren. Voor senioren hebben we inmiddels huisvesting op de Torhoutsesteenweg. Wij hebben met deze bestuursploeg eerst de leegstand aangepakt, vervolgens de financiële put, en we focussen ons nu op de screening van de kwaliteit van de woningen. Het is niet omdat mensen in armoede leven, dat ze in een niet-kwalitatieve woning moeten leven.”

Schepen Natacha Waldmann. © Edwin Fontaine

De eigenaar kan wel nog beroep aantekenen, maar dat werkt niet opschortend. Schepen Waldmann: “Toch zijn we niet van plan om daar mensen te huisvesten. We kunnen aan beide bewoners een nieuw pand aanbieden, waar alles wel conform is. We gaan nu ook wel nog verder met de eigenaar in gesprek om het te herstellen.”

Dirk Helderweirt, mantelzorger van bewoner Boudewijn Bauwens, reageert tevreden: “Hierop hadden we niet gehoopt, maar het is wel een overwinning en een bewijs dat onze opmerkingen aan het SVK terecht waren. De onbewoonbaarheid is een stap in de goede richting. Laten we eerlijk zijn: de flat is zo goed als onbewoonbaar. Het aanbod van herhuisvesting zullen we niet afslaan. Maar Boudewijn moet wel begeleid worden om zo goedkoop mogelijk te huren en te verwarmen, in een woning die voldoet aan de normen.”