Boudewijn (89) en Beatrice (87) zijn een brijanten paar in Aalbeke

Boudewijn Deschamps (89) en Beatrice Ravau (87) kregen het bezoek van schepen Stephanie Demeyer in wzc De Weister in Aalbeke.

Ze feliciteerde hen met hun 65ste huwelijksverjaardag. Boudewijn is geboren op 21 september 1936. Hij genoot een opleiding tot meubelmaker aan het VTI Kortrijk en werkte in enkele meubelzaken. Boudewijn speelde trombone en was lid van Davidsfonds en KWB. Beatrice is geboren op 5 april 1938. Zij was huishoudster en werkte in een ziekenhuis. Zij zong in het Aalbeeks Koor. Het koppel leerde elkaar kennen in 1954 op het werk. Ze trouwden op 27 februari 1960. Ze hebben 3 kinderen (Greet, Ludo en Dirk) en 3 kleinkinderen (Floor, Stan en Mira). Er is een eerste achterkleinkind met Dré.