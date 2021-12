Botsauto’s op ijspiste in Knokke-Heist: “Een primeur voor ons land”

Alain en Peggy Dagraed van de vzw Ice Time pakken uit met een Belgische primeur. Op de ijspiste van Knokke-Heist kan je nu ook met botsauto’s rijden. Ice Bumper Cars: zo heet het Amerikaanse ijsplezier dat naar Europa overwaaide.

“Toen we vorige winter dicht moesten, zijn we gaan brainstormen. In Amerika bestaat het Ice Bumperen al langer. Ik kocht er vorige zomer acht aan. Het duurde zes maanden vooraleer ze geleverd werden, maar het wachten was zeker en vast de moeite. Het concept slaat blijkbaar aan. De reservaties voor de volgende dagen komen heel vlot binnen. Rond de botsauto’s zit een brede luchtband waardoor de schokken op de bestuurder beperkt blijven. De Ice Bumper Car bestuur je met twee hendels.”

Voor 10 minuten bots- en ijsplezier betaal je 5 euro.