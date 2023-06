Botanique brengt op 30 juni eerbetoon aan Olivier Vandecasteele

De Botanique brengt op 30 juni een eerbetoon aan Olivier Vandecasteele tijdens een avond in het teken van “solidariteit, dank en muziek”. Dat heeft het Brusselse cultureel centrum vrijdag aangekondigd in een persbericht.

Twee vriendengroepen van de Belgische hulpverlener zullen het podium delen. The BigTrip en BonyTiger spelen hun voornamelijk Belgische indie en rockrepertoire, geïnspireerd op de Spotifyplaylist van Olivier Vandecasteele. Later zweept NVGATE het publiek op met een dj-set.

“Zijn vrienden uit de muzikale wereld, zijn familie, het steuncomité en de BOTA hebben zich verenigd om een concert voor hem te organiseren, omdat Olivier Vandecasteele, die 455 dagen vastzat in een Iraanse gevangenis, een grote fan is van muziek en meer bepaald van de Belgische scene”, klinkt het. “Olivier Vandecasteele wil zich aansluiten bij de dankbetuigingen aan allen die zijn familie, zijn naasten en de regering hebben gesteund. We moeten onze stem blijven laten horen voor hen die nog steeds ten onrechte gevangen zitten.”

De familie, zijn woordvoerder en andere naasten zullen op het evenement spreken, hopelijk in aanwezigheid van Olivier Vandecasteele. De opbrengsten van de avond (indien aanwezig) zullen worden geschonken aan Amnesty International.