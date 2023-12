Bosplantdag uitgesteld wegens te natte ondergrond

Het gemeentebestuur kocht vorig jaar een stuk grond tussen de Boezingestraat en de Cayennestraat in Langemark om een nieuw bos te realiseren.

Normaal was het de bedoeling om een Bosplantdag te organiseren op zaterdag 16 december, waarbij ook de geboortebomen van de kinderen uit de gemeente die tussen 2013 en 2023 geboren werden aangeplant zouden worden, maar die actie gaat niet door. “Door de constante en zware regenval in de maand november wordt deze plantactie uitgesteld”, zegt Cindy Timperman van de dienst communicatie. “Het terrein waarop de aanplantingen gebeuren is te nat, waardoor heel wat plantgoed zou afsterven. We verplaatsen onze plantactie daarom naar een nieuwe datum: zaterdag 17 februari 2024.” (TOGH)