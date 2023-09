Bosbaden voor innerlijke rust

In het Japans heet het Shinrin-yoku, wat letterlijk bosbaden betekent. De Torhoutse Sandra De Pestel is na een opleiding in Nederland sinds een maand een erkende Shinrin-yoku-gids. Iedereen die op zoek is naar innerlijke rust en een goede gezondheid raadt ze sterk aan om aan bosbaden te doen.

“Bosbaden is heel langzaam wandelen door het bos en de magie en de kracht van de natuur ontdekken”, zegt Sandra. “Het is een vorm van therapie waarvan de heilzame effecten bewezen zijn. Je wordt er fysiek en mentaal gezonder van. Bosbaden kan onder mijn begeleiding individueel of in groepjes van maximum vijf.”

Besef na burn-out

Sandra (47) woont met Jan Vandenberghe (34) en zoontje Luca (8) op de wijk Don Bosco. Ze werkt al 26 jaar voor de bank KBC en is loketbediende in het Torhoutse kantoor. “Zo’n 15 jaar geleden viel ik uit met een burn-out”, vertelt ze.

“Ik ben er weer bovenop geraakt, maar besefte hoe belangrijk het waken over je mentale gezondheid is. Na verloop van tijd besloot ik aan Syntra West in Brugge de driejarige opleiding gezondheidscoach te volgen. Ik heb dat diploma in 2019 behaald. Ik wou vooral mensen helpen die in een burn-out zijn beland en zo ben ik gaandeweg bij het bosbaden gekomen.”

“Bewezen dat bosbaden de stress verlaagt”

“De combinatie van bos en langzaam wandelen gedurende twee tot drie uur geeft je innerlijke rust. Ik ga zelf veel bosbaden in het prachtige Wijnendalebos.”

Vorig jaar zette Sandra de stap om zich in Shinrin-yoku te verdiepen. Ze mocht in het Nederlandse Wassenaar acht volle vrijdagen opleiding volgen bij Natascha Boudewijn, een grootheid op het vlak van bosbaden. Ze stak daar enorm veel van op en kreeg zopas haar officiële erkenning als volwaardige Shinrin-yoku-gids. En daar is ze bijzonder blij om.

Sandra doet zelf twee à drie keer per week aan bosbaden. “Traag en onbevangen de natuur in je opnemen, brengt je in balans. Ik heb er enorm veel deugd van. Het is onomstotelijk wetenschappelijk bewezen dat bosbaden stressverlagend werkt, je immuunsysteem verbetert en positief is voor je hartslag en bloeddruk.”

Drie sessies voorzien

Sandra organiseert dit najaar drie sessies bosbaden in Wijnendalebos: op zaterdag 30 september van 9 tot 12 uur, op zondag 29 oktober van 9 tot 12 uur en op woensdag 29 november van 13.30 tot 15.30 uur. De prijs per sessie bedraagt 27 euro. “We wandelen maximum 3 kilometer”, zegt ze. “Heel traag om de natuur volledig in ons op te nemen en alle zintuigen te openen. We ronden het bosbaden af met een theeritueel.”

Info: reloadintheforesttor@gmail.com, 0472 22 10 88.