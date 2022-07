Borussia Vake schenkt mooi bedrag aan Jeugdwerking voor Anderstaligen

Het ‘Tennisvoetbaltornooi’ van voetbalgezelschap Borussia Vake was een schot in de roos. “Daarom besloten we om een deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel”, zegt Stefan Lamotte. “Na overleg overhandigden we een cheque van 500 euro aan ‘Jeugdwerking voor Anderstaligen’ (JVA).

“We zijn een organisatie die anderstalige kinderen en jongeren uit Maldegem ondersteunt en begeleidt”, vult Inge Dobbelaere aan.

“In de zomervakantie organiseren we onze ‘Zomerschool’, waarbij we op een speelse manier Nederlands aanleren en onderhouden. Tussen de zomers door organiseren we op zaterdagvoormiddag ook huiswerkbegeleiding in de bibliotheek en houden we terugkomdagen om de band met de kinderen en de ouders te blijven behouden. We laten ze niet los”, aldus Inge.

Integratie bevorderen

“Doorheen onze activiteiten proberen we steeds maatschappelijke thema’s aan te brengen. Op die manier bevorderen we de integratie in de maatschappij. Ook de ouders proberen we een luisterend oor te bieden, zodat ze vertrouwen hebben en met hun vragen naar ons toe durven komen. Het welbevinden van de gezinnen staat daarbij steeds centraal”, klinkt het. (MIWI)

Meer info is te verkrijgen via jvamaldegem@gmail.com