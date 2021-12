Bortierlaan De Panne onder water door defecte zuigkorf bij rioleringswerken

Door een defect aan een zuigkorf die bij de wegenwerken in de Bortierlaan in De Panne staat, stroomde maandagavond plots tienduizenden liters water de weg op. Het water liep binnen in een kelder van een villa en veroorzaakte daar schade.

Rond 18.30 uur merkten wandelaars in de Bortierlaan op dat er plots een heuse watermassa door de straat stroomde. Ze keken rond en zagen dat het water uit een oranje machine kwam die staat opgesteld op de hoek van de Bortierlaan met de E. d’Arripelaan. Daar zijn op dit moment rioleringswerken bezig en ligt de straat open. Ze belden onmiddellijk de brandweer op omdat de straat in een mum van tijd blank stond. Tienduizenden liters water vloeiden weg. Ook woningen werden zo bedreigd. Ook de aannemer en schepen van openbare werken Wim Janssens (ACT!E) gingen ter plaatse.

Schade in een kelder

“Het probleem lag bij de zuigkorf van de aannemer”, zegt schepen Wim Janssens. “Bij de rioleringswerken is de hoofdbuis van de riolering onderbroken. Zo’n zuigkorf dient als bypass om het water uit de hoofdbuis te zuigen en naar de andere kant te lozen. Die hoofdbuis heeft een diameter van een meter maar de buizen die via de zuigkorf gaan hebben een diameter van 20 centimeter. Het water gaat daar dus aan grote kracht door. De aannemer was snel ter plaatse en zag hoe de aangesloten buis op die zuigkorf die het water weg stuwt afgesprongen was. Komt door een defect of vandalisme? Dat weten we niet.”

“Maar in ieder geval werd een onophoudelijke stroom van water zo uit de zuigkorf gelaten. Gelukkig had het net flink geregend en was het eerder proper water. En we mogen ook van geluk spreken dat dit niet ’s nachts gebeurde. Het gaat immers snel om grote hoeveelheden water. De aannemer kon het euvel tijdelijk herstellen terwijl de brandweer een voorraad zandzakjes liet aanrukken om eventueel een beveiligingsdam te bouwen. De gevolgen vallen zo nogal mee. Het water liep wel binnen in een kelder van een villa dat dient als garage. Bij die mensen is er wel wat schade ontstaan.” (JH)