Boris en Billy zoeken samen een warme mand

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Boris (6) en Billy (6), twee lieve honden die onafscheidelijk zijn.

Het verhaal van reu Boris en teefje Billy begon zes jaar geleden in de straten van Roemenië. Ze werden er als puppy gevonden en konden gelukkig meteen naar een warme thuis in ons land. “Maar nu moet hun baasje noodgedwongen afscheid van hen nemen”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Boris is een hele lieve en soms wat grappige hond. Je kan niet anders dan lachen om zijn streken. Hij is de beste vriend en steun en toeverlaat van de soms wat onzekere Billy. Dat is meteen de reden dat we ze niet willen scheiden.”

Grote tuin

Beide honden zijn vriendelijk voor mensen en oudere kinderen. “Bij andere honden, andere huisdieren of kleine kinderen worden ze niet geplaatst. Zowel Boris als Billy zijn goed opgevoed, kennen de basiscommando’s en kunnen wandelen aan de lijn. Ik zoek een thuis waar ze samen terechtkunnen.”

“Het liefst bij mensen met een grote tuin waar ze samen kunnen ravotten en ze niet te lang alleen gelaten worden. Bij voorkeur bij mensen die wat ervaring hebben met buitenlandse honden en hen de tijd wil geven om te wennen aan een nieuw huis en nieuwe mensen”, besluit Desiree.