Borelle in Dranouter:weg met de winter, leve de lente !

Ook al stond er een gure en koude wind : de harten waren warm vanavond, op de 50ste editie van Borelle, de folkloristische ‘verbranding’ van de winter, die elkaar plaatsvindt in Dranouter op de laatste zaterdag voor het begin van de lente. Ook nu waren de ingrediënten weer dezelfde : het eten van de Borellekoek, het samen zingen van het Borellelied, en het rituele verbranden van zeven stropoppen langs het parcours van de Borellewandeling.

Er was een beetje bang uitgekeken naar het weer, alhoewel. “Het is nog altijd winter hé, dus moeten we die ook nog trotseren”, vertelt Lander Vandroeme, een van de acht leden van het Borellecomité, voor de aanvang van het feest. “We hebben in de voorbije decennia al alle soorten weer doorstaan, en van naar binnen vluchten voor de muzikale happening op het einde kan dan ook geen sprake zijn. Dit is in essentie een buitenactiviteit en dat moet zo blijven. Meer nog : het superzachte weer van vorig weekend zou echt geen Borelleweer geweest zijn.”

Gezelligheid troef op het dorpsplein

Tegen half vijf liep het Dorpsplein van Dranouter al aardig vol voor het startmoment. Op dat moment stak er net nog een mooi winterzonnetje op, en de muzikanten en doedelzakspelers deden de rest. De sfeer zat er meteen in, en aan de huifkar werden de Borellekoeken gretig gekocht. Niet alleen om hun heerlijke smaak, maar ook omdat de kans vrij groot was dat er in je zak ook een patakon kon steken : een iconisch aandenken aan Borelle, dat met de jaren uitgroeide tot een ware collectors item. En ook aan de drankwagen had het comité weer zijn best gedaan : bij elke drankkaart hoorde een bon voor een gratis Picon. En dit terwijl het Borellegebeuren nog altijd gratis is voor de deelnemer.

Maar de vlam slaat pas echt in de pan wanneer de twee Borellemannen ten tonele verschijnen: Stijn Dujardin (mét buishoed met een grote B erop) en Steven Reynaert hoeven niet voor elkaar onder te doen als het op grote en luide praat aankomt, en de bellemansbel doet de rest. Met zijn allen oefenen we eerst een paar keer de fameuze kreet, waarbij de Borellemannen roepen Borelle Borelle, en daarna de massa invalt met Steekt ‘t vier in d’helle !

© Eric Flamand

Pure folklore dus, en ook de Franstaligen die naar hier zijn afgezakt brullen dapper mee. Zoals dit groepje van vier koppels met hun kinderen uit het naburige Steenwerck. “Ook al verstaan we er bijna niets van, toch komen we al een paar jaar naar hier, gewoon omwille van de authentieke sfeer en de warmte die het gebeuren uitstraalt”, vertelt Marie Jakmakian, die we helemaal rechts zien op de foto. “En ook omdat we toch wel een zekere voeling hebben met Dranouter, onze kleindochter zit hier op school. En de kinderen vinden het vuurspektakel overigens superleuk…”

© Eric Flamand

Voor de meeste mensen uit dit groepje is het dan weer de eerste keer dat ze Borelle meemaken. Alleen Pascal Demuynck en zijn vrouw Regine De Quecker (in het midden op de foto met hun hond Ziwa) waren er vorig jaar bij.”Wij hadden toen helemaal de verplaatsing gemaakt vanuit Roeselare, en hadden toen meteen al besloten dat we zouden terugkomen met vrienden. We hebben er nu meteen een weekendje Dranouter van gemaakt,onze logies zijn hier vlak in de buurt, dus we kunnen drinken wat we willen.” De bevriende koppels komen uit Oostende, Staden en zelfs Eeklo. “Dus noem ons groepje gerust maar Rosé, naar de vier letters van onze woonplaatsen”, grapt Pascal. En o ja, van rosé gesproken : wijngoed Monteberg had voor deze gelegenheid voor roséwijn gezorgd, en voor wie zich toch wat moest opwarmen was er Glühwein.

En avant !

Tijd ondertussen voor het samen zingen van het Borellelied. Een keervers met de nodige ‘bissen’, en drie strofen vol levenswijsheid, waarbij we vooral de laatste regels van de derde strofe onthouden : En houdt nu op met zagen, de lente wordt gevierd…. Waarna het tijd is om de stoet te vormen. Met de huifkar voorop, gevolgd door het vier man sterke muziekkorps De vrienden van te feite, in het gezelschap van de druïde en de vuurman. Klaar voor een flinke wandeling rond het dorp, met zeven haltes, waar telkens een grote stropop in brand wordt gestoken om de winter te verdrijven. De eerste stop was dit jaar al aan het Muziekcentrum ‘t Folk, waar onder deskundig commentaar van Borelleman Stijn de eerste pop er moest aan geloven.

Na afloop van de wandeling stroomden de honderden wandelaars toe in ontmoetingscentrum De Klakeye, waar de folkgroep Et Encore de ambiance erin bracht. De traditie wil dat je daarna iets kan gaan eten in een van de vele horecazaken in de buurt, en precies ter gelegenheid van Borelle was De Bralle vandaag voor het eerst na lange tijd weer open in Dranouter.

In het dorpspunt Nouter kan je overigens nog eens binnenwippen om de tentoonstelling te gaan bezichtigen over 50 jaar Borelle. Op naar 51 !