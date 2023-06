Bordeleau wordt uniek project aan Plassendalevaart in Oudenburg: “Wonen in een unieke setting”

Als alles volgens de planning verloopt, kunnen eind 2024 of begin 2025 de eerste bewoners hun intrek nemen in het eerste van twee residentiële appartementcomplexen van Bordeleau. Dit project aan de Plassendalevaart wordt een mooi nieuw stukje Oudenburg nabij enkele belangrijke uitvalswegen. Bouwheer is Liv+ van Wolf Van Damme en Peter Soetaert.

Bruggeling Wolf Van Damme (46) is al 20 jaar actief in nieuwbouw: eerst als verkoper bij een projectontwikkelaar, later als salesmanager bij een firma die sleutel-op-de-deur aanbiedt. Een zestal jaar geleden richtte hij met Peter Soetaert zijn eigen bedrijf Liv+ op. “Ons merk staat voor residentiële projecten, iets kleinschaliger. We hechten heel veel belang aan de kwaliteit van wonen, ook van de buitenruimte. Vandaar dat we kiezen voor grote terrassen.”

Grote terrassen

Nu staat met Bordeleau een project in Oudenburg op de planning van Liv+. “We kwamen in contact met een familie uit het Brugse die eigenaar was van de woningen hier aan de Zandvoordsestraat en Zwaanhoek. Die eigenaars waren zelf al met een project bezig om hier te ontwikkelen. Wij hebben daar een deel van overgenomen met een nog grotere diversiteit van appartementen. We opteerden voor overal zeer grote terrassen”, legt Wolf Van Damme uit.

“Op vlak van ligging is dit het beste wat de stad te bieden heeft”

“Uiteraard hebben we voorafgaand aan onze beslissing om dit project aan te pakken wat info over Oudenburg opgezocht. Op vlak van ligging is dit zeker het beste wat de stad te bieden heeft. De Plassendalevaart is een heel mooie omgeving en is volop aan een revival bezig, met al veel nieuwbouw en het gehucht Plassendale dat een grote aantrekkingskracht heeft voor fietsers. Ook waren we bijzonder verrast door wat deze stad te bieden heeft: er is hier veel te doen en ook op vlak van ligging is dit een ideale locatie. Je bent hier dicht bij de kust en ook snel in het binnenland met een oprit van de autosnelweg dichtbij”, vindt Wolf Van Damme belangrijk.

Start fase 1

In het najaar, rond oktober, start de afbraak van de woningen om met de bouw van fase 1 te beginnen eind december en begin 2024. “Van deze eerste fase is al 70 procent verkocht. We hadden dit niet verwacht en zijn aangenaam verrast door de interesse van jonge koppels uit de omliggende steden en gemeenten”, aldus nog Wolf. “Ook enkele investeerders tonen belangstelling om te verhuren, maar in 75 procent van de verkochte appartementen komen de eigenaars zelf wonen.”

Liv+ deed voor het ontwerp beroep op 3architecten uit Roeselare. Het project Bordeleau omvat twee gebouwen met samen 36 appartementen: 15 in het eerste en 21 in het tweede. Er zijn vier types: een ruim drie slaapkamerappartement met groot terras en een stukje tuin met zicht op het kanaal, een appartement op de eerste verdieping met twee slaapkamers en een ruim terras, een appartement met een slaapkamer met zicht op het water en een zonneterras van ongeveer 68 m² en een appartement met twee slaapkamers en een zeer ruim zuidgericht terras met zicht op het water. Er zijn tien appartementen met een slaapkamer, 18 met twee slaapkamers en acht met drie slaapkamers. Elk appartement heeft vloerverwarming, is ingericht met energiebewuste toestellen en is voorzien van een warmtepomp. “We kiezen ook voor hoogwaardige afwerking”, voegt Wolf Van Damme er nog aan toe.

Wolf Van Damme is met zijn bedrijf Liv+ bouwheer van Bordeleau. © Laurette Ingelbrecht

“Ook belangrijk is dat beide gebouwen volledig onderkelderd zullen zijn, met daarin garages, bergingen en fietsstallingen. We voorzien ook laadpalen voor elektrische of hybride wagens. Achter de gebouwen, met toegang langs de Zandvoordsestraat schuinover ’t Vielootje, komt er een nieuwe straat en tussen de twee gebouwen komt een wandelpad waarnaast heel wat groen wordt voorzien”, vertelt Wolf nog. “Bordeleau wordt dus wonen op een unieke ligging en in een unieke setting.”

Geen inkijk

Achter Bordeleau, op voldoende afstand zodat er geen inkijk mogelijk is, komt nog een woonproject met huizen. “Dat project is niet van Liv+ en zal zeker geen hoogbouw omvatten. Het pad dat wij aanleggen, zal trouwens later worden doorgetrokken naar deze woningen”, besluit bouwheer Wolf Van Damme.

De verkoop van Bordeleau is in handen van Brickx Brugge en Immo Nano Knokke.