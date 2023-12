Bootjesman Marc Germonprez lanceert spitse T-shirts over Brugge

Bootjesman Marc Germonprez (40) lanceert T-shirts met opschriften en cartoons over al wat ‘typisch Brugs’ is. “We steken een beetje de draak met het clichématige toerisme in de stad”, vertelt Marc. “Het mag allemaal wat spitser en grappiger.”

Marc Germonprez, die een verleden heeft in de horeca, vaart nu al een drietal jaar met toeristen en bezoekers op de Brugse reien. Hij was eerder ook actief als gids en ontwikkelde een food tour in Brugge. Zo kwam hij in contact met de exploitatie van de toeristenbootjes. “Er zijn de jongste jaren wat nieuwe jonge mensen in dienst gekomen bij de bootjesmaatschappijen. Het is een leuke equipe en er wordt veel gegrapt onder elkaar en humor wordt ook meer uitgespeeld naar de mensen die meevaren”, zegt Marc. “Er waait dus echt wel een frisse wind en daarmee wilde ik iets doen.”

De draak steken

En dat ‘iets’ zijn kwalitatieve T-shirts met leuke opschriften, tekeningen en cartoons. “Zoals gezegd maken we op de bootjes al eens grapjes om de toeristen mee te entertainen, en ja daar zullen ook wel eens flauwe moppen tussen zitten, maar onder meer die grapjes willen we vereeuwigen in tekeningen, cartoons en tekstjes die we op T-shirts laten drukken.”

“Voor de ontwerpen hebben we onder meer een beroep gedaan op laatstejaars van de Kunstacademie en op de leerlingen Kunst en Creatie bij de Maricolen. Mensen met potentieel. Ook een familielid van me, met de artiestenaam Otis, werkte eraan mee.”

“We willen eigenlijk een beetje de draak steken met het wat brave, clichématige toerisme in de stad. Het mag allemaal wat spitser en grappiger. Op een leuke manier worden typisch Brugse producten – chocolade, wafels, kant – monumenten en situaties in beeld gebracht. De T-shirts worden lokaal en duurzaam ontwikkeld, bij A

lpha Shirts in Oostkamp. We verkopen ze voor ongeveer 25 euro, vanaf begin volgend jaar in enkele Brugse winkels en via een webshop, onder de noemer ‘all things Bruges’. Later komt er een reeks met historische Brugse figuren. En normaal gezien baten we in augustus een pop-up uit achter het Belfort.”