Boostcharge opent twee laadparken voor elektrische wagens

Het Roeselaarse bedrijf Boostcharge investeerde in twee snellaadparken voor elektrische wagens in eigen stad. Zowel aan het Westwing Park als aan het Mammoetcenter zijn de respectievelijk twaalf en zestien laadplaatsen inmiddels in gebruik. “We hebben nu al een zestal locaties in Vlaanderen. “Tegen eind 2024 zullen er 25 locaties operationeel zijn”, aldus Edelhart Olivier van Boostcharge.

Boostcharge opende recent twee nieuwe laadparken voor elektrische auto’s. Aan de ingang van het Westwing Park werden er twaalf laadpunten geïnstalleerd, in het Mammoetcenter, vlakbij Bon’Ap, kan men laden aan één van de zestien laadplaatsen. “We zochten naar strategische locaties waar er ook iets te beleven valt voor de chauffeurs. Locaties waar de verveling van het laden kan weggenomen worden”, aldus Edelhart Olivier van Boostcharge. Op het Westwingpark is er de nabijheid van het Mercure Hotel waar men tijdens het laden een koffie kan drinken. “Ook de opening van de Westwing Tower zal binnenkort mogelijkheden bieden voor de wachtende chauffeur”, aldus Edelhart. Hij vindt ook de keuze voor een laadpark aan het Mammoetcenter logisch. “Het is de poort naar het centrum van Roeselare toe. Bestuurders kunnen er volop shoppen terwijl hun wagen aan het laden is.”

Interessante locaties

Edelhart ziet de toekomst voor elektrische wagens rooskleurig in. “Een tiental jaar geleden startte ik ook mijn bedrijf Batimont Solar op, gespecialiseerd in zonnepanelen. Ik geloof dus erg in hernieuwbare energie.” Drie jaar geleden richtte Edelhart samen met Mathias Vandaele en Tom Verlinden Boostcharge op. “Toen stonden er nog veel meer mensen sceptisch tegenover elektrische wagens. Ik ben erg blij dat we die stap durven zetten hebben. Heel wat laadparken in Vlaanderen worden uitgebaat door Franse en Nederlandse multinationals. Als Roeselaars bedrijf durven we ook investeren in iets dat vandaag alsmaar belangrijker wordt.”

Naast de twee nieuwe laadparken in Roeselare palmt Boostcharge inmiddels ook andere locaties in Vlaanderen in. Zo zijn er al laadparken in Diepenbeek, Grimbergen, Kortrijk, Waregem en Oostkamp. Binnenkort opent er ook een nieuw laadpark van Boostcharge aan de afrit in Nazareth. “Het gaat telkens om snellaadparken waar de chauffeurs op een kwartier tijd hun wagen voor tachtig procent kunnen opladen. Onze slogan is niet voor niets Charge only fast” Bij Boostcharge zoekt men inmiddels nog verder naar interessante locaties in Vlaanderen. “Tegen eind 2024 zullen er 25 locaties operationeel zijn”, aldus Edelhart.