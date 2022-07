Boost in nieuwe vrijwilligers én verkochte tickets bij Festival Dranouter

De noodkreet van Festival Dranouter viel niet in dovemansoren: intussen schreven heel wat extra vrijwilligers zich in, waardoor de organisatie haar capaciteit terug kan opschalen. Aangezien de zoektocht naar vrijwilligers moeizaam verliep, besliste Festival Dranouter eerder om minder tickets aan te bieden om zo toch een vlot, kwaliteitsvol festival te garanderen. “Onze oproep om vrijwilligers te motiveren, werd massaal gedeeld in de pers en op sociale media. Met resultaat, want van de honderd plaatsen die nog leeg waren, zijn er ondertussen al zestig ingevuld”, klinkt het bij Festival Dranouter. “Aangezien er nog dagelijks reacties binnenkomen, hebben we er alle vertrouwen in dat ook die plekjes ingevuld raken tegen eind juli. Goed nieuws, want nu kunnen we weer extra tickets aanbieden.” Dat opschalen komt netjes op tijd, want intussen is al 80% van de tickets verkocht.

De zoektocht naar vrijwilligers bleek dit jaar minder evident, waardoor de organisatie eerder besliste om minder tickets beschikbaar te stellen. De ongewone beslissing van Festival Dranouter werd opgepikt door de pers en werd massaal gedeeld op sociale media. En dat had impact op twee vlakken. “Om te beginnen ontvingen we de voorbije dagen heel wat aanvragen van mensen die zich wilden registreren als vrijwilliger voor Festival Dranouter. Erg fijn om te zien. We zijn zelfs nog steeds bezig met het verwerken van alle aanvragen. Bij deze: een welgemeende merci voor het enthousiasme.”

Zaterdag 85% verkocht

Ten tweede merkt de organisatie een serieuze boost in ticketverkoop. “Er werden massaal tickets aangekocht. Nu de beperking praktisch opgeheven is, stellen we vast dat 80% van alle tickets verkocht is”, aldus de organisatie. “Nog nooit eerder zaten we zo snel aan dat percentage. Zelfs niet naar aanloop van de topeditie in 2019, toen alle zaterdagtickets en weekendtickets vooraf uitverkocht waren.” Omdat de verkoop van de weekendtickets in 2022 zo hard gaat én alle losse donderdagtickets allemaal de deur uit zijn, werd de Palace-tent zelfs uitgebreid met een extra beuk. Zo kan iedereen die nu nog een weekendticket koopt lekker meefeesten op de startdag op donderdag.

Zoals andere jaren is de zaterdag de meest populaire dag. De capaciteit voor zaterdag 6 augustus is intussen zelfs al voor 85% gevuld. Dit is de dag met onder andere deze artiesten op de line-up: Het Beste Van ‘t Westen (Flip Kowlier + Brihang + Wannes Cappelle + Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes), Tourist LeMC, SX Unplugged, Dadi Freyr, Guido Belcanto… Bovendien zijn er tal van kinderactiviteiten (zoals Döner Kleibäb, Kermis op Rolletjes, Koning van de Speeltuin en De Zeepkarrenrace) en DJ’s in de Palace (o.a. 2 KG Hoofdvlees, DJ Nazdrovje, DJ Growzy).

Bij een uitverkochte zaterdag stopt ook onmiddellijk de voorverkoop van de weekend- en tweedaagse tickets.

Medewerker.mydranouter.be

Festival Dranouter kan nog steeds helpende handen gebruiken. Een overzicht van alle ploegen is te vinden via het online vrijwilligersplatform https://medewerker.mydranouter.be/ . Via dat platform kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden om vrijwilliger te zijn op Festival Dranouter 2022, alsook voor de opbouw of afbraak.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen via medewerkers@festivaldranouter.be meer info kunnen verkrijgen omtrent return voor verenigingen.

Op de affiche van Festival Dranouter (5-6-7 augustus) staan o.a. ZAZ, Rodrigo y Gabriela, Go_A, Tourist LeMC, Het Beste Van ’t Westen (featuring Flip Kowlier + Wannes Cappelle + Brihang + Wim Willaert & Wim Opbrouck van De Dolfijntjes), SX Unplugged, Intergalactic Lovers, Tindersticks, Yong Yello, Sylvie Kreusch, Madou, Kids With Buns, Turfu, Kalascima… Daarnaast laat het festival deze zomer de beste Schotse artiesten los op haar podia, als onderdeel van het project Showcase Scotland Expo. Met een druk gevuld kinderprogramma én kleine prijzen (kinderen jonger dan 12 jaar krijgen gratis toegang) profileert het festival zich opnieuw als familievriendelijk festival.