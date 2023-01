Boone nv produceert binnenkort ruimtebesparend meubilair vanuit Reizen Suffis

Boone International langs de Nijverheidsstraat in Poperinge produceert ruimtebesparend meubilair. Het bedrijf werd in 1950 opgericht en sinds 2022 is Pieter-Jan Dumolein (31) uit Hooglede de nieuwe eigenaar en zaakvoerder. In juli verhuist het bedrijf naar de gebouwen van Reizen Suffis die afgelopen zomer de deuren sloot.

In 1950 werd Boone nv opgericht. “Vele jaren stond Jan Van Hecke aan het hoofd van de firma. Een achttal jaar geleden ging hij op zoek naar een overnemer. De voormalige zaakvoerder kende ik van tijdens m’n studies en via een spontane sollicitatie ben ik bij Boone terechtgekomen. Zowel op vlak van montage of administratief werk heb ik meegedraaid in het bedrijf. Stelselmatig heb ik het bedrijf volledig leren kennen om uiteindelijk in 2022 officieel als zaakvoerder het bedrijf volledig over te nemen”, vertelt zaakvoerder Pieter-Jan Dumolein (31).

Ruimtebesparend meubilair

Boone is de grootste producent van ruimtebesparend meubilair, wat opklapbedden en kastruimte betreft. “Als ze opklapbedden horen, denken mensen vaak aan reisbedden. Niets is minder waar, wij produceren meubilair voor dagdagelijks gebruik én met de focus op comfort. Bij mij thuis staat bijvoorbeeld een opklapbed in de fitnessruimte. Het meubel is 38 centimeter diep waardoor het overdag nauwelijks ruimte in beslag neemt en we de kamer als fitnessruimte gebruiken, maar dat kunnen we omvormen tot een bed van 1,40 meter voor wanneer een babysit of logees blijven slapen”, zegt Pieter-Jan.

“Binnen onze firma hebben we twee divisies. Enerzijds hebben we onze distributie waarbij we leveren aan meubelwinkels, zowel in België als over heel Europa. We produceren enkel op bestelling, wat betekent dat we geen stock hebben. Alle uitvoeringen gebeuren op maat en op vraag. Particuliere verkoop doen wij niet, zij kunnen bij de meubelwinkels terecht. Daarnaast is er ook onze projectafdeling waarbij we produceren voor studentenkamers, hotels en vakantieparken. Recent stonden we in voor de inrichting van 300 studentenkamers in Gent, waarbij iedere studentenkamer voorzien werd van een opklapbed waardoor ze overdag meer plaats hebben. Ook in Flanders Lodge in Ieper, verschillende Ibis filialen en Center Parcs vakantieparken vind je creaties van ons terug. Voor het vakantie- en skiresort Intersoc in Oostenrijk mochten we een 60-tal stapel opklapbed realiseren.”

Gebouwen Reizen Suffis

Vanaf juli vind je Boone terug langs de Europalaan, in de voormalige gebouwen van Reizen Suffis bvba. “We hopen daar voor een lange periode te zitten. Ik word omringd door een relatief jong team dat voornamelijk afkomstig is uit Poperinge. In ons atelier is dan weer heel wat ervaring en knowhow aanwezig. Sinds ik als zaakvoerder aan de slag ben, hebben we op productniveau en op gebied van uitstraling naar onze klanten reeds heel wat kunnen veranderen. De verhuis zal ongetwijfeld voor een nieuwe wind in het bedrijf zorgen. Iedereen is enthousiast om onze bestaande locatie in te ruilen voor een nieuwe plaats met heel wat extra troeven en mogelijkheden en op die manier de modernisering binnen het bedrijf verder te zetten”, zegt Pieter-Jan die in Hooglede woont met zijn gezin. Hij is papa van Maurice en mag binnenkort een tweede kindje verwelkomen.

“We begonnen al met een nieuw logo, enkele nieuwe modellen opklapbedden en binnenkort volgt de verhuis naar een nieuw gebouw op enkele honderden meters van onze huidige locatie. We willen inzetten op meer beleving zowel voor het personeel als de klanten. Ik wil dat mijn werknemers kunnen werken in een aangename sfeer en ruimte, en daar zijn de gebouwen van Suffis zeker geschikt voor. Op vlak van het stockeren van materiaal zullen we op de nieuwe locatie in de hoogte werken en ook onze showroom krijgt een make-over. Op de eerste verdieping zijn er verschillende ruimtes die we als themakamers kunnen inrichten, waarbij we op die beleving kunnen inzetten.”