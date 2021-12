Boomverzorger Daan (22) recycleert zelfs afgedankte skateboards tot kleurrijk interieurdesign in oud gemeentehuis: “Elk laagje hout heeft een verhaal”

Een versleten skateboard in huis? Gooi het niet vlakuit op de afvalberg, maar denk even aan Daan Dedrie. Deze 22-jarige boomverzorger uit Boezinge maakt er kleurrijke designstukken van op een speciale locatie: het oud gemeentehuis in zijn dorp, dat volgend jaar te koop komt.

Een flesopener, asbak, zakmes, pot, vaas, snijplank, tafel, zitbank, baseballbat… Bedenk het, Daan maakt het. Met de hand. Uit allerlei soorten hout, zolang gezonde bomen gespaard blijven. “Ik ben zelfstandig boomverzorger, maar bij slecht weer hou ik me binnen bezig met hout, dat afkomstig is van bomen die geveld moesten worden omwille van ziekte of instabiliteit bijvoorbeeld”, vertelt Daan.

Niet alleen zijn beroep levert ‘oud’ hout op, ook zijn hobby. “Ik skate graag en krijg kapotte skateboards van kameraden. Mijn belangrijkste voorraad ga ik zelf ophalen in het indoorskatepark Rampaffairz in Wevelgem. Daar gaan velen een nieuw skateboard kopen en ze laten er hun oude plank achter. De skateboards zorgen voor leuke kleurrijke accenten in mijn werk.”

Explosie aan kleuren

En die kleuren zitten als het ware verborgen in de plank. “In de fabriek worden zeven laagjes esdoorn geverfd en tegen elkaar geperst. De kleuren moeten de plank esthetischer maken, maar je kan ze meestal enkel aan de zijkant zien. Sommige hebben maar één kleur. Dat hangt af van de prijsklasse. Omdat de skateboards hard hebben afgezien en afgesleten zijn tegen dat ze bij mij terechtkomen, ontdek ik de kleuren pas bij het schuren en open zagen. Die kan ik benutten door skateboards samen te lijmen en zo een kleurrijk design te creëren.”

Sommige werken bestaan exclusief uit planken van skateboards. “Die vallen het meest op door de explosie aan kleuren. Elk laagje hout in mijn werken heeft een geschiedenis, een verhaal, een ziel: uren emoties tijdens het skaten met vallen en opstaan, een oude tafel uit iemands huis, een boom langs de weg… Dat maakt het voor mij duurzamer en specialer dan zomaar naar de houthandel te gaan om ‘nieuw’ hout te kopen.”

Skateboards blijven welkom

Intussen recycleerde Daan al meer dan vijftig skateboards in zijn creaties. “Maar door de pandemie zit ik stilaan door mijn voorraad heen. Dat heeft te maken met de verplichte sluitingen van de skateshops en -parken. Versleten skateboards zijn dus zeker welkom.”

Daan is ook op zoek naar een nieuwe locatie. Hij is momenteel de laatste gebruiker van het voormalig gemeentehuis in zijn dorp. Zijn atelier bevindt zich tijdelijk op de bovenverdieping. Het Iepers stadsbestuur maakt het gemeentehuis leeg, omdat het vanaf volgend jaar te koop gesteld wordt. “Tegen maart moet ik hier vertrekken”, besluit Daan. (TP)