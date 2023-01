Boomplantdag in Couthofbos: “Wie helpt 18.000 bomen planten?”

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseert samen met stad Poperinge opnieuw een boomplantdag op zondag 5 februari. Dit keer gaat de plantdag door op een perceel langs de Gravendreef. Verenigingen en gezinnen zijn welkom om de 18.000 bomen te helpen planten.

De plantdag gaat door op een perceel langs de Gravendreef – ter hoogte van huisnummer 21, dichtbij de Galge – op zondag 5 februari tussen 10 en 16.30 uur. “De keuze waar we aanplanten gebeurt in overleg met het Agentschap Natuur en Bos, dat ook eigenaar is van het perceel. Boswachter Erwin Verfaillie kijkt in eerste instantie na welke percelen er kunnen beplant worden. Zo moet bijvoorbeeld het perceel effectief pachtvrij zijn. Het stuk langs de Gravendreef is bovendien goed bereikbaar en zeker groot genoeg, 4 hectare, voor een plantactie”, zegt Jeroen Vandermarliere, duurzaamheidsambtenaar. “We kiezen ervoor om inheems plantgoed aan te planten namelijk zwarte els, berk, haagbeuk, boskers, zomereik, wintereik, meidoorn, sleedoorn, winderlinde, populier…”

18.000 bomen en struiken

Vorig jaar werd een boomplantdag georganiseerd waarbij er werk werd gemaakt van 5 hectare nieuw bos voor de Sixtusbossen. “Het realiseren van meer en kwalitatief openbaar groen is een belangrijke actie in ons lokaal klimaatplan en in ons streven naar het verhogen van de lokale biodiversiteit. De stad is de voorbije jaren dan ook heel actief bezig om ons openbaar groen in stads- en dorpscentra aan te passen aan het veranderende klimaat en om ons groen bovendien biodiverser en bijenvriendelijker te maken.”

“Voor het aanleggen van extra bos, aansluitend bij één van onze boscomplexen, heeft het Agentschap Natuur en Bos meer knowhow. We werken dan ook graag samen met het ANB om extra bos aan te planten. Zeker wanneer onze inwoners en onze lokale verenigingen letterlijk de handen uit de mouwen kunnen steken om Poperinge klimaatbestendiger te maken”, aldus Jeroen.

“Iedereen mag een handje helpen bij het aanplanten van de bomen. Deelnemen kan individueel, met het volledige gezin of samen met een vereniging. We willen maar liefst 18.000 bomen en struiken planten, dus hoe meer enthousiaste planters hoe liever. Inschrijven vooraf hoeft niet. Enkel aan verenigingen vragen we om iets te laten weten via via duurzaamheid@poperinge.be.”

Geboortebomen

“Dit plantseizoen staat er nog één plantactie op de agenda. Op zondag 5 maart zullen we naar jaarlijkse gewoonte geboortebomen aanplanten. Jonge ouders met een kindje geboren in het jaar 2022 zullen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging in hun brievenbus vinden.”