“Boompje aanplanten voor gestorven kindje kan ook”: Vleteren plant opnieuw geboortebomen

De gemeente Vleteren plant op zondag 18 februari opnieuw een aanplanting van de geboortebomen in het geboortebos, gelegen in de Koekuitstraat in Vleteren.

“De ouders van de kindjes geboren in 2022 en 2023 persoonlijk aangeschreven. Tot en met 3 februari kunnen ouders inschrijven via het formulier op de gemeentewebsite. Ook deze editie willen we terug rekening houden met de Vleterse kindjes die de voorbije jaren hadden moeten geboren worden, maar te vroeg gestorven zijn, ongeacht hoe pril de zwangerschap was”, klinkt het bij de gemeente Vleteren.

“Ouders die dat wensen, mogen ook voor hun gestorven kindje een boompje komen aanplanten. Hun naam komt ook te staan op het naambord. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de milieudienst (Lien Vlamynck, milieu@vleteren.be, 057 40 93 28) dit graag voor 3 februari.)

Info: https://www.vleteren.be/geboortebomen