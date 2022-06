Boom’n van de weireld organiseert tweede nostalgische schoolreis

Op zaterdag 18 juni organiseert de West-Vlaamse band Boom’n van de weireld een schoolreis “zoals de tijd van weleer”. Boom’n van de weireld zag het daglicht in 2014, en brengt vooral een mix tussen Franse, jazz en Balkan muziek. “We organiseerden onze schoolreis al eens in 2019 en de reacties waren uiterst positief. Door corona moesten we twee jaar stilliggen en is ondertussen alles gepland”, zegt bandlid Yves Bondue.

Het idee ontstond tijdens een concert in Bokrijk. “Een voor ons nostalgische omgeving, die ons deed mijmeren naar vroeger, naar de schoolreizen van onze jeugd. We bedachten dat het leuk zou zijn deze nog eens mee te maken, en besloten zelf wat op poten te zetten. Op het programma staat onder andere een heerlijke picknick, een pedagogisch verantwoord bezoek aan het kasteel van Esquelbecq en een live concert van de band op de unieke site in Noord-Frankrijk”, aldus Yves.

“In 2019 speelden we in een bunker voor de aanwezigen, nu spelen we op het binnenplein van het kasteel. Dat alleen is al uniek en authentiek. ‘Schoolreiswaardig’ dus”, vult Piet Clarysse aan. Daarnaast voorzien de organisators ook in heel wat randanimatie. “Denk maar een tombola op de bus, zangsessies tijdens de rit, aanwezigen die vertellen over hun hobby’s. Kortom: net zoals we vroeger deden op uitstap.”

Lerarenkorps

Om het plaatje af te maken, kregen de bandleden ook een onderwijsfunctie toegewezen. “De directeur is mee, maar ook de zwemleerkracht, godsdienstleerkracht en noem maar op. Iedereen met zijn eigen taak en functie en uiteraard in de gepaste outfit”, legt Piet uit. “We gaan dus echt terug naar de beginjaren en dat willen we er helemaal in integreren. Deelnemers krijgen ook de kans om naast een leerkracht te zitten omdat we echt één willen zijn met onze fans, of moet ik zeggen “leerlingen’” (lacht) (TV)

Inschrijven voor de schoolreis van Boom’n van de weireld via www.boomnvandeweireld.be