Boomkamp, een plek waar avontuur centraal staat op kasteeldomein Lakebossen

Kika Merlin en Tobias Knockaert realiseerden met Boomkamp een comfortabele camping met boomhutten en boomtenten op kasteeldomein Lakebossen, tussen Ruddervoorde en Zwevezele. De kasteelbewoonster stelde een stukje bos ter beschikking voor zes boomhutten en vier boomtenten.

De Lakebossen kan je vinden ten zuiden van Ruddervoorde en ten noorden van Zwevezele. De bossen bevinden zich niet ver van het gehucht Ondank in Zwevezele. Op dit prachtige domein vind je een heus boomhuttenhotel terug. Tobias Knockaert en Kika Merlin van Boomkamp: “Wij zijn beiden heel avontuurlijk aangelegd. Als wij op reis gaan, kiezen we steevast een bestemming met het nodige avontuur. Het ondernemen en het avontuurlijke zit in ons bloed. In 2020 stampten we Boomkamp uit de grond. We gingen aan de slag in het bos van Ryckevelde in Damme. Na een geslaagde eerste editie verhuisden we naar Ruddervoorde. Sinds 7 juni en dit voor een periode van vier maanden zijn we opnieuw actief in de Lakebossen.”

Kampvuur

In het domein bieden ze zes boomhutten en vier boomtenten te huur aan. “Slapen in een boomhut is back to basics en het voelt heel goed aan”, weet Tobias. “De boomhutten zijn vervaardigd uit een houten constructie en hangen tussen eeuwenoude beuken. Extra aandacht werd besteed aan de veiligheid. De hutten zijn bevestigd met ijzeren kabels en voorzien van een houten trap. Een boomhut biedt ruimte voor twee personen. De boomtenten zijn dan weer beschikbaar voor gezinnen. In de Karper, dat is een houten vissershut aan de rand van het water, verzamelen wij heel wat materiaal van Boomkamp. Dit is tevens de ideale terugtrekplek. Bij de Karper zijn er ook sanitaire voorzieningen, er is een drankbar en een koelkast om iets fris in te bewaren. Op de kampvuurplek kan je een kampvuur aansteken of genieten van een avondje barbecue. Enkel daar mag er vuur gemaakt worden. Zoals je wel merkt is Boomkamp meer dan een doorsnee camping.”

Avontuur

Via de website kan je de beschikbare datums raadplegen en boeken. Een dag voor aankomst krijg je een bevestigingsmail met alle nodige instructies en een toegangscode. De code doet dienst om de sleutelkluis te openen, waarin de sleutel van de boomhut zit. “Wij willen onze gasten een zorgeloze vakantie aanbieden. Lakens en handdoeken zijn aanwezig in de voorziening. Een ontbijt kan ter plaatse besteld worden. Wij hopen alvast dat de vakantiegangers genieten van het avontuur en ontdekken hoe leuk het is om in een zwevende boomhut te vertoeven.”

Info: www.boomkamp.be of info@boomkamp.be. Adres: Lakebossendreef 4 in Ruddervoorde.