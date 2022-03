Boodschappen doen in Carrefour Express? Eerst zonnebril, pet of kap afzetten!

Een Brugse supermarkt neemt opvallende maatregelen in de strijd tegen aanhoudende winkeldiefstallen. Studenten die de Carrefour Express willen betreden, moeten verplicht hun zonnebril, pet of kap afzetten. Op die manier zijn ze altijd herkenbaar op camerabeelden. Ook moet hun rugzak in een aparte ruimte. “En het werkt”, zegt Jens Blondelle, verantwoordelijke van de supermarkt.

Het is net voor de middag wanneer we ons melden bij Jens Blondelle, winkelverantwoordelijke van Carrefour Express in de Katelijnestraat. “Nu is het nog rustig, maar wacht 5 minuten”, zegt hij ons. Zijn woorden zijn nog niet koud of de eerste studenten melden zich. En ze blijven komen. Tientallen na elkaar. Jens stelt zich op aan de ingang en vraagt élke student met een rugzak om die in de daarvoor voorziene ruimte achter te laten. “Petjes af”, zegt hij vervolgens vriendelijk, maar kordaat. Tijdens de middagrush zal hij het talloze keren herhalen.

Bestolen door sollicitant

Het geeft ons het gevoel dat Jens politieman moet spelen in zijn eigen winkel. “Ik doe het met plezier”, legt hij uit. “Ik werk liever op deze manier dan dat ik me laat bestelen.” Want dat laatste is waarom Jens maatregelen heeft getroffen. Het aantal winkeldiefstallen blééf stijgen. Op een bepaalde avond werd hij zelfs voor 30 euro bestolen door een studente die enkele uren voordien nog kwam solliciteren. “Ongelofelijk”, zucht hij.

We merken al duidelijk een vermindering van het aantal winkeldiefstallen

Rugzakken komen de winkel niet binnen. Zonnebrillen? Die moeten uit. En een pet? Ook dat is verboden. “De bedoeling is dat de studenten herkenbaar zijn op de camerabeelden. Als er dan gestolen wordt, zien we tenminste wie het is”, duidt Jens.

Het aantal winkeldiefstallen dat de jongste tijd gepleegd is, weet Jens niet meer uit het hoofd. “Alleszins genoeg om tot deze maatregelen over te gaan. De repen chocolade hebben we enige tijd geleden ook al verplaatst naar de kassa. Er werden er gewoon té veel gestolen. Het is ook al een lange tijd bezig. En het personeel en ikzelf kunnen jammer genoeg niet alles constant in de gaten houden. Samen met de camerabewaking hopen we dat het genoeg afschrikt.”

Effect

Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat de ingrepen effect hebben. “De richtlijnen zijn sinds twee weken van kracht en in die periode merken we duidelijk een vermindering van winkeldiefstallen”, zegt Jens. De komende tijd zal moeten uitwijzen of de maatregelen op lange termijn blijven afschrikken. “De rotte appels blijven wellicht weg. Want studenten die géén kwade bedoelingen hebben, zien we nog altijd in onze winkel. Ik heb voor de duidelijkheid niks tegen studenten hé, integendeel zelfs”, zegt Jens.

Hoe de studenten zelf op de regels reageren? “Natuurlijk zijn er wel eens jongeren die raar opkijken. Maar over het algemeen verloopt het vlot. Wat als iemand niet akkoord gaat? Dat kan, maar dan blijft die persoon buiten. We zijn de winkeldiefstallen nu eenmaal echt beu. Dus ja, ik zal hier élke middag blijven staan om alles te controleren.” (MM)